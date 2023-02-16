Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2155-2175п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с отклонения в пределах 0,5%, в диапазоне 2155-2175 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением. Но внутри дня в нем вероятно развитие коррекционного технического отскока в район 2180-2200 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2150, 2130 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2180, 2200 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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