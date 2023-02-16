Индекс Мосбиржи еще может протестировать сверху вниз уровни 2070-2105п - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи на сложившемся внутреннем негативном сентименте может протестировать в ближайшее время область поддержки около 2070-2105 пунктов, однако среднесрочная динамика полностью зависит от общего фона, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи потерял по итогам торгов в среду 3,5%, что оказалось максимальным падением в этом году. Он опустился к 2150 пунктам, полностью растеряв весь рост предыдущих недель. Техническая картина по нему сильно ухудшилась. По сути, полностью сломлена предыдущая волна роста. Кажется, что продавцы явно перестарались. Котировки индекса вернулись к середине бокового коридора, который наблюдался с октября. Ближайшие горизонтальные уровни поддержки расположены в области 2070-2105 пунктов, сверху в качестве технического препятствия теперь выступает зона 2215-2230 пунктов (случае ее преодоления в будущем цели снова сместятся к 2340-2380 пунктам)", - указывает аналитик.

"Ускорение волны распродаж было во многом эмоциональным, что подтверждается экстремумом по обороту. В четверг торговая активность вновь будет повышенной, как и внутридневная волатильность. Не исключено, что индекс Мосбиржи на сложившемся негативном сентименте еще способен в моменте протестировать обозначенную область поддержки около 2070-2105 пунктов, однако среднесрочная динамика целиком зависит от общего фона. Полагаю, что в случае относительно спокойного прохождения следующей недели активность покупателей существенно вырастет и часть понесенных потерь рынок начнет отыгрывать. В этой ситуации чрезмерные эмоциональные проливы на рынке можно пробовать выкупать, - пишет Карпунин в обзоре. - К тому же стоит обратить внимание на курс рубля. Прошедшее ослабление пока почти никак не сказалось на динамике акций большинства экспортеров, особенно из нефтегазового сектора. Наиболее сильную динамику на восстановлении традиционно будут показывать акции с высоким коэффициентом Бета. В основном это представители IT-сектора, а также такие истории, как TCS Group, например".

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