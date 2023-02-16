Рецессионные риски пока остаются в фокусе нефтяного рынка - БКС Экспресс

Рецессионные риски по-прежнему остаются в фокусе внимания игроков на нефтяном рынке, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Цены на нефть в среду находились под давлением, продолжая "переваривать" слабые данные по инфляции в США. Обновленный прогноз МЭА создает благоприятное впечатление, а вот резкий рост запасов нефти в США в моменте шокировал рынок, хотя позже выяснилось, что все не так страшно, - отмечает аналитик. - Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг утром продолжают восстанавливаться, вселяя в участников рынка надежду на продолжение роста. Трехдневная коррекция, кажется, завершена. Между тем рецессионные риски по-прежнему на повестке, и рынок достаточно чувствителен к любым новостям по этой теме, так что уверенности в покупках в конце недели может не наблюдаться. При продолжении роста ближайшей целью может стать зона $89-90 за баррель".

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