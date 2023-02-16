Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 февраля. Доллар США чуть подрастает, юань слегка колеблется на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен на фоне противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 74,7375 руб./$1 (+16,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 52,98 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,6 коп. - до 10,886 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта находится под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, поддержку рублю оказывают корректирующиеся цены на нефть, чуть подросшие относительно закрытия предыдущей сессии, а также позитив на мировых фондовых рынках. С другой стороны, на рубль давит санкционная тематика.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,81 за баррель, что на 0,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,08 за баррель, что на 0,62% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг уверенно растут: японский Nikkei 225 - на 0,71%, китайский CSI300 - на 0,97%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%, южнокорейский Kospi - на 1,86%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,78%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,17%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, причем к росту они перешли в последний час сессии.

Трейдеры пытались оценить очередную порцию статданных по экономике США и сделать выводы о том, что они могут значить для дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС), пишет агентство Bloomberg.

Данные министерства торговли США, показавшие максимальный с марта 2021 года скачок розничных продаж в стране в январе, были восприняты инвесторами как сигнал того, что сильные потребительские расходы будут толкать вверх инфляцию, требуя от Федрезерва дальнейшего ужесточения политики. Аналогичный сигнал дает неожиданный рост розничных продаж в прошлом месяце на 3% относительно декабря, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 1,8%.

Вместе с тем, на поведение рубля влияет негативный новостной фон по санкционной тематике. ЕС планирует в конце февраля ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций в отношении России, эмбарго на импорт российской нефти в ЕС и страны G7 действует с 5 декабря, а с 5 февраля вступил в силу потолок цен и на российские нефтепродукты.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз планирует принять новый, десятый, пакет санкций. Предполагается, что ЕС введет санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ, включая политиков и военнослужащих. В частности, в санкционный список могут попасть Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк и Фонд национального благосостояния Российской Федерации (ФНБ). Десятый пакет ограничительных мер ЕС в отношении РФ будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию.

Предлагаемые меры будут обсуждены государствами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до утверждения пакета.