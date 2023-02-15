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15 февраля 2023 года 19:48

Рубль упал по итогам торгов среды, обновил апрельские минимумы в обеих парах

Москва. 15 февраля. Доллар США и евро заметно выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, обновили максимальные отметки с конца апреля; рубль упал к бивалютной корзине на фоне подешевевшей нефти и в ожидании новых санкций.

Курс доллара США составил 74,57 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 77,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 74 руб. впервые с 25 апреля 2022 года. Евро стоил 79,89 руб./EUR1, подорожав на 63,75 копейки. Ранее евро поднимался чуть выше 80 руб. также впервые с 25 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 71,18 копейки - до 76,96 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 6,7 копейки - до 10,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подешевел к основным валютам по итогам среды, так как давление на него продолжают оказывать санкционные новости и введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. ЕС планирует в конце февраля ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций в отношении России, эмбарго на импорт российской нефти в ЕС и G7 действует с 5 декабря, а с 5 февраля вступил в силу потолок цен и на российские нефтепродукты.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз планирует принять новый, десятый, пакет санкций на следующей неделе. Предполагается, что ЕС введет санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ, включая политиков и военнослужащих. В частности, в санкционный список могут попасть Альфа-банк, Росбанк (MOEX: ROSB), Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) и Фонд национального благосостояния Российской Федерации (ФНБ).

Кроме того, Евросоюз планирует обязать банки сообщать информацию об активах ЦБ РФ, а также других находящихся под санкциями активах, связанных с российскими компаниями и физлицами. За отказ предоставить требуемую информацию предлагается налагать штрафы в размере до 50 тыс. евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц.

Предлагаемые меры будут обсуждены государствами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до утверждения пакета, добавляет агентство.

Десятый пакет ограничительных мер ЕС в отношении РФ будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию, уточнила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Этот пакет в целом стоит 11 млрд евро. Мы, в частности, предлагаем ограничения по десяткам электронных компонентов, используемых в российских армейских системах, таких как дроны, ракеты, вертолеты", - сказала глава ЕК в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.

Введение ограничения дисконта цены нефти Urals к Brent в нефтяном налогообложении позволит сохранить доходы бюджета РФ в 2023 году в размере 660 млрд рублей, тем временем, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания Госдумы во время слушания законопроекта в первом чтении, который вводит ограничение дисконта в НДПИ и расчет топливного демпфера.

Как пояснил замминистра журналистам, из суммы в 660 млрд 575 млрд рублей относятся к расчету НДПИ (в нем дисконт к цене Brent будет установлен в размере $34 за баррель с апреля, а к июлю снижен до $25 за баррель), а "85 млрд рублей - суммарно демпфер за вычетом увеличения отрицательного акциза".

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российский рубль подешевел на торгах в среду, при этом курс евро в моменте поднимался выше 80 руб. впервые с 25 апреля прошлого года, к доллару и юаню российская валюта также в очередной раз обновила минимумы с апреля. "Согласно данным, опубликованным сегодня Минфином, средняя цена на российскую нефть Urals с 15 января по 14 февраля составила $50,51 за баррель, при том, что средняя цена в январе была немного ниже - $49,48 за баррель. Сохраняющийся высокий дисконт на российскую нефть и рост бюджетного дефицита способствуют ослаблению рубля, несмотря на продажи валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила", - говорит Беспалов.

"Рубль вслед за позитивным стартом просел, но вскоре восстановился. Однако незадолго до открытия основной сессии российская валюта перешла к активному ослаблению, в очередной раз обновив десятимесячные минимумы. Доллар приближался к 74,7 руб., евро чуть превысил 80 руб. Давление на рубль продолжает оказывать сокращение экспортной выручки... Эта ситуация усугубляется слабой динамикой нефти и других сырьевых товаров на фоне большой неопределенности с перспективами мировой экономики и спроса на сырье. Дополнительным негативом для рубля выступает некоторое увеличение геополитических рисков. Тем не менее к текущему моменту российская валюта сумела сократить потери, пытаясь развить более заметную восходящую коррекцию", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в среду под давлением сообщений о продаже нефти из стратегического резерва США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $84,24 за баррель, что на 1,57% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,68 за баррель, что на 1,75% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Минэнерго США сообщило о планах продать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в текущем году. Продажи будут произведены в период с 1 апреля по 30 июня.

Участники рынка оценивают данные о недельных запасах нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 16,28 млн баррелей - до 471,39 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей.

Средняя котировка российской нефти Urals на базисе CIF в европейских портах в первые 14 дней февраля составила $49,11 за баррель по сравнению с $49,02/барр. в январе и $50,15/барр. в декабре 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в ценовом агентстве Argus.

Таким образом, скидка нефти Urals к нефти сорта Brent (североморскому датированному) составила в первой половине февраля $33,7 за баррель по сравнению с $33,84/барр. в январе и $30,21/барр. в декабре 2022 года, следует из расчетов на основе котировок на базисе CIF в портах Rotterdam и Augusta.

Российская нефть не поступает на европейский рынок после введения эмбарго Евросоюзом с 5 декабря 2022 года, однако цена CIF в европейских портах по-прежнему используется в расчете российских налогов.

Российский бюджет сверстан исходя из прогноза цены Urals в 2023 г. в размере $70,1/барр. Недополученные нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 февраля на 34,32 копейки, до 74,2077 руб./$1, и увеличил курс евро на 22,99 копейки, до 79,5654 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 41,13 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,2124 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 51,62 копейки и составил 74,2608 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 338,277 млн, из которых $394,578 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $943,699 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 15,96 копейки, до 79,5031 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 30,6 копейки, подорожав до 79,5673 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR863,639 млн, из которых EUR371,727 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR491,912 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 2 б.п. - до 7,53% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 7,86%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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