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15 февраля 2023 года 19:39

Рынок акций РФ упал ниже 2170п по индексу Мосбиржи во главе с TCS на внешнем пессимизме и ожиданиях санкций ЕС

Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ в среду снизился второй день подряд на ожиданиях новых антироссийских санкций Запада, а также на ухудшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в связи с сохраняющейся высокой инфляцией. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2170 пунктов, обновив минимум за 3 недели, лидировали в снижении расписки TCS (-7,2%) из-за санкционных рисков и акции золотодобытчиков на фоне снижения золота.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2166,46 пункта (-3%, максимальное падение с 7 октября 2022 года), индекс РТС - 914,94 пункта (-4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 7,2%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 74,6 рубля (+0,8 рубля).

Евросоюз разрабатывает новый, десятый, пакет санкций, который может быть принят на следующей неделе, сообщает Bloomberg. По данным агентства, ЕС планирует ввести санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ, включая политиков и военнослужащих. В частности, в санкционный список могут попасть Альфа-банк, Росбанк (MOEX: ROSB), Тинькофф банк (SPB: TCS) и Фонд национального благосостояния Российской Федерации (ФНБ).

Кроме того, Евросоюз планирует обязать банки сообщать информацию об активах ЦБ РФ, а также других находящихся под санкциями активов, связанных с российскими компаниями и физлицами. За отказ предоставить требуемую информацию предлагается налагать штрафы в размере до 50 тыс. евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц.

Предлагаемые меры будут обсуждены государствами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до утверждения пакета, добавляет агентство.

Подешевели расписки TCS Group (-7,2%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-7,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-5,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-4,6% и -3,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-4,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-3,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,1% и -3% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,9%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%).

Акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) просели на 2,9%. Днем поддержку бумагам оказал хороший квартальный отчет компании: выручка по US GAAP в IV квартале 2022 года выросла на 49% и составила 164,8 млрд рублей, скорректированная EBITDA увеличилась в 1,8 раза, до 17,2 млрд рублей.

Показатели выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали общую выручку "Яндекса" в отчетном периоде на уровне 154,7 млрд рублей, скорректированную EBITDA - в размере 14,7 млрд рублей.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук, индекс МосБиржи упал ниже важной отметки 2200 пунктов, все отрасли демонстрировали снижение во главе с финансовым сектором, где локомотивом отката выступили расписки TCS Group на сообщениях о возможных ограничениях в отношении банка со стороны ЕС. Продолжили корректироваться акции Сбера, которые с начала года выросли сильнее рынка.

Снижение цен на сырьевые товары способствовало продажам акций в нефтегазовом и металлургическом секторах. Золото упало ниже отметки $1850 за унцию, что оказало давление на акции "Полюса" и Polymetal. Во внутренних секторах локальную поддержку акциям "Яндекса" оказал сильный квартальный финотчет компании, показавший рост выручки на 49% г/г и EBITDA на 77% г/г, отмечает аналитик.

"В условиях ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках, а также усиления геополитических рисков российский рынок акций может продолжить снижение. Ожидаем, что во второй половине недели индекс МосБиржи закрепится ниже отметки 2200 пунктов, что создаст предпосылку для его дальнейшего снижения к минимумам декабря предыдущего года в районе 2100 пунктов", - полагает Лящук.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, геополитика продавила российские индексы вниз.

"Основной негатив связан с подробностями 10-го, юбилейного, пакета санкций Евросоюза против РФ. Собственно, меры предполагались, но сейчас они приобрели конкретное выражение. В итоге упали акции фигурантов десятого пакета санкций, а внимание покупателей сосредоточено на внутренних историях, или компаниях, которые санкционировать невозможно", - отмечает аналитик.

"Пакет европейских санкций также может предусматривать запрет на транзит товаров через Россию и запрет на поставки российского битума и резины. Упали расписки VK (MOEX: VKCO), хотя санкционная история в данном активе исчерпана. Компания объявила о начале разработки отечественного игрового движка с инвестициями в 1 млрд руб. Запуск движка ожидается в 2024 году, что открывает перспективы лицензирования платформы, как в РФ, так и в других странах. "Яндекс" предоставил весьма сильный отчет за 2022 год - компания демонстрирует не только расширение бизнеса, но и вполне солидную прибыль", - констатирует Кочетков.

На общем негативном фоне неплохо смотрелись акции Globaltrans (MOEX: GLTR) (+0,7%), который выигрывает в условиях изменения торговых потоков, и бумаги "Норникеля", который обладает почти абсолютной индульгенцией, так как является доминирующим поставщиком ключевых сырьевых компонентов на мировом рынке, отмечает аналитик.

Международное энергетическое агентство предупредило, что во II полугодии может сформироваться дефицит на рынке из-за политики ОПЕК и сокращения добычи в РФ под санкциями. Если в первой половине года предложение будет превышать спрос, то во второй половине ситуация может быстро поменяться, говорится в ежемесячном обзоре агентства. Прирост спроса в 2023 году, по оценкам МЭА, составит почти 2 млн б/с., до рекордных 101,9 млн б/с, констатирует Кочетков.

Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, снижение инфляции в США показывает невысокие темпы, что может повлечь ужесточение монетарной политики ФРС США. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что по итогам 2023 года ставка по федеральным фондам будет между 5% и 5,5% годовых. Главный риск состоит в том, что если инфляция в США не будет замедляться или темпы ее снижения будут низкими, ФРС может продолжить повышение процентной ставки и после достижения ожидаемого уровня 5-5,5% годовых, полагает аналитик.

Нефть Brent просела ниже отметки $85 за баррель, но в целом остается в широком боковике $75-89 за баррель. Распродажи на рынке нефти усилились на фоне планов США в ближайшие месяцы реализовать еще 26 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В 2022 году Штаты уже продали рекордные 180 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен. С другой стороны, поддержкой для нефти выступает перспектива восстановления китайской экономики после ослабления коронавирусных ограничений.

Что касается ослабления рубля, то валютный рынок могут стабилизировать словесные интервенции со стороны ЦБ РФ. Регулятор в своем послании уже высказался в отношении возможного ужесточения денежно-кредитной политики. Есть вероятность, что до конца года регулятор повысит ключевую процентную ставку в диапазон 8-8,5% годовых, считает Капустянский.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, дополнительное давление на рынок акций оказало неожиданное принятие Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о сокращении дисконта цены на нефть Urals к Brent для повышения налогов на нефтяные компании. Также негативом стало обсуждение в ЕС десятого пакета санкций против российского бизнеса. Ускорению падения способствовала негативная динамика в ценах на нефть.

Прогноз для индекса МосБиржи на четверг предполагает перемещение индикатора в коридор 2100-2200 пунктов, полагает аналитик.

В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,5-1,1%), но снижаются Штаты (индексы проседают на 0,3-0,5% во главе с Dow Jones).

Розничные продажи в США в январе выросли на 3% относительно предыдущего месяца, сообщил в среду Минторг США. Это максимальный подъем показателя с марта 2021 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали подъема показателя на 2%, прогноз Trading Economics предусматривал рост на 1,8%. В декабре показатель понизился на 1,1%.

На нефтяном рынке в среду вечером цены оставались под давлением новостей о продаже нефти из стратегического резерва США и статистики о росте запасов сырья в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,55 за баррель (-1,2% и -1,2% накануне), мартовская цена WTI - $78,01 за баррель (-1,3% и -1,4% во вторник).

Накануне Минэнерго США сообщило о планах продать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в текущем году. Продажи будут произведены в период с 1 апреля по 30 июня.

В среду Минэнерго США опубликовало статистику по запасам сырья на прошлой неделе, согласно которым запасы нефти выросли на 16,28 млн баррелей (ожидался рост на 1,2-2 млн), а резервы бензина увеличились на 2,32 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-16%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-12,9%), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-11,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-11,7%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-11%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-10,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-9,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-9,2%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+18,4%), ПАО "Лензолото" (+10,2% и +47,3% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+9,9%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+9,2%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+5,3%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+3,2%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 42,8 млрд рублей (из них 11,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,8 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,9 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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