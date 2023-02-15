"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Chemours

Аналитики "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций Chemours Co., сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Бизнес компании оказался под давлением из-за ухудшения макроконъюнктуры, роста производственных затрат, снижения спроса на диоксид титана (доля в бизнесе компании - свыше 50%), - пишут эксперты. - В свете этих факторов менеджмент понизил прогнозы, и мы считаем справедливой рекомендацию "держать". 4К22 был непростым для компании в связи со снижением объемов, ростом издержек и валютными разницами. Менеджмент прогнозирует сложный старт в 2023 году и улучшение конъюнктуры во 2П23. Сейчас компания ожидает скорректированную EBITDA в 2023 году в диапазоне $1,2-1,3 млрд против $1,36 млрд в 2022 году".

С учетом последней динамики объемов и рентабельности и корректировки прогнозов менеджментом аналитики "БКС МИ" понижают оценку EPS на 2023 год с $4,73 до $4,18.

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