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15 февраля 2023 года 18:54

Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 15 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта, подешевев до 61,16% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,45% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 11 базисных пунктов, до 65,16% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 9,54% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 49 базисных пунктов, подешевев до 42,62% от номинала (его доходность выросла на 13 базисных пунктов и составила 12,67% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 43,6% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 33,94% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 4 базисных пункта - до 43,3% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 26,4% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 11 базисных пунктов, подешевев до 41,42% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 22,29% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 60 базисных пунктов - до 85,13% от номинала (его доходность выросла на 157 базисных пунктов - до 34,57% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 1 базисный пункт, составив 65,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в ходе торгов в среду умеренное снижение на фоне возросших опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС.

Ряд "ястребиных" заявлений руководителей Федеральной резервной системы, а также январские данные по инфляции в США, опубликованные накануне, ослабили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ в скором времени остановит цикл подъема базовой процентной ставки. Как стало известно во вторник, потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре. Эксперты, однако, ожидали более существенного ослабления - в среднем до 6,2%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер отметил, что замедление инфляции в Соединенных Штатах является позитивным фактором, однако он по-прежнему считает, что Федрезерву необходимо продолжать подъем ставки. "Ставка будет выше 5%. Насколько выше, зависит от обстоятельств", - сказал он во вторник вечером в ходе выступления на университетском мероприятии в Филадельфии. В свою очередь глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью Bloomberg, что Федрезерву "нужно сделать больше для борьбы с инфляцией", а президент ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что Центробанку "придется поднимать ставку дольше, чем ожидалось ранее".

Данные министерства торговли США, обнародованные в среду, показали максимальный с марта 2021 года скачок розничных продаж в стране в январе. Розничные продажи увеличились на 3% относительно декабря, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 1,8%. Объем промпроизводства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в среду ФРС. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 0,5%.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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