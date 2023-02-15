"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Coca-Cola

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Coca-Cola Co. с целевой ценой $73 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Несмотря на сложности, компании, на наш взгляд, удастся сохранить вовлеченность клиентов благодаря сильному бренду и ассортименту. Менеджмент признал необходимость диверсификации выручки за счет отхода от сладких напитков. Мы ожидаем дальнейших шагов для достижения этой цели. На наш взгляд, компания упрочила свои позиции по сравнению с началом пандемии. Мы полагаем, что сочетание более конкретных маркетинговых кампаний и портфеля прибыльных брендов приведет к росту прибыли и котировок Coca-Cola", - отмечают эксперты.

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