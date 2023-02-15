"Открытие Инвестиции" позитивно оценивает финансовую отчетность Яндекса за 4К2022

"Яндекс" представил сильную финансовую отчетность за 4К22 и позволяет рассчитывать на хорошие результаты в текущем году, полагает портфельный менеджер УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова.

"Результаты "Яндекса" превзошли наши ожидания в части роста выручки и EBITDA рекламного сегмента как по результатам года, так и IV квартала в особенности, - пишет эксперт. - Это позволяет совокупно оценить представленную отчетность как сильную. Рентабельность показателя EBITDA выросла с 49,6% по итогам прошлого года до 51,7% в четвертом квартале. Тем не менее, негативным моментом стало увеличение убытка по EBITDA в сегменте Электронной коммерции, Райдтеха и Доставки в четвёртом квартале. Его сокращение в дальнейшем могло бы улучшить впечатление от в остальном положительных результатов".

Аналитик ожидает в дальнейшем сохранения устойчиво благоприятной динамики на рынке рекламы и сильных результатов так же и в текущем году. При этом важным моментом, на взгляд Прохоровой, является разрешение вопроса с изменением структуры собственности и корпоративного управления группы. Геополитическая напряжённость обусловила сложности для ведения бизнеса в его текущей конфигурации. Условия выделения активов представляют основной риск для акционеров, подчеркивается в комментарии.

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