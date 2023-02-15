"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг "Яндекса" с прогнозной стоимостью на уровне 2600 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Яндекс" представил сильные результаты по итогам 4К22. В 2023 году компания будет продолжать уделять внимание финансовой дисциплине и операционной эффективности, а также усилит акцент на росте в ключевых отраслях бизнеса, включая электронную коммерцию. При этом в текущем году эмитент намерен успешно завершить процесс корпоративной реструктуризации", - отмечает эксперт.

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