.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем упал к доллару и евро, обновил апрельские минимумы в обеих парах
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,84%
Рост потребительских цен в январе незначительно ускорился до 0,84% после повышения на 0,78% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,77%. Аналитики ожидали январскую инфляцию на уровне 0,7%
 
Медиарейтинг банков за январь 2023 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2023 года. Январь 2023 года не принес значительных изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия...
 
Ряд показателей макропрогноза РФ на этот год Минэкономразвития может улучшить в апреле
Минэкономразвития приступило к уточнению макропрогноза на 2023 год и разработке сценарных условий прогноза социально-экономического развития России на 2024-2026 годы, в апреле представит их в правительство, сообщила пресс-служба министерства по...
 
В РФ могут разрешить расчеты через платежные системы из дружественных стран
Минфин провел опрос среди крупнейших российских бизнесменов по поводу их интереса к использованию иностранных платежных систем из дружественных стран для личных и корпоративных расчетов, в том числе трансграничных (с 2021 г. проводить оплату с...
 
15 февраля 2023 года 15:40

Рубль днем упал к доллару и евро, обновил апрельские минимумы в обеих парах

Москва. 15 февраля. Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем, обновили максимальные отметки с конца апреля; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и в ожидании новых санкций.

Курс доллара США составил 74,33 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 74 руб. впервые с 25 апреля 2022 года. Евро стоил 79,59 руб./EUR1, подорожав на 33,75 копейки. Ранее евро поднимался чуть выше 80 руб. также впервые с 25 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,06 копейки - до 76,69 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 4,8 копейки - до 10,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к основным валютам, так как давление на него продолжают оказывать санкционные новости и введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. ЕС планирует в конце февраля ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций в отношении России, в то время как эмбарго на импорт российской нефти в ЕС и G7 действует с 5 декабря, а с 5 февраля вступил в силу потолок цен и на российские нефтепродукты.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз планирует принять новый, десятый, пакет санкций на следующей неделе. Предполагается, что ЕС введет санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ, включая политиков и военнослужащих. В частности, в санкционный список могут попасть Альфа-банк, Росбанк (MOEX: ROSB), Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) и Фонд национального благосостояния Российской Федерации (ФНБ).

Кроме того, Евросоюз планирует обязать банки сообщать информацию об активах ЦБ РФ, а также других находящихся под санкциями активах, связанных с российскими компаниями и физлицами. За отказ предоставить требуемую информацию предлагается налагать штрафы в размере до 50 тыс. евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц.

Предлагаемые меры будут обсуждены государствами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до утверждения пакета, добавляет агентство.

Десятый пакет ограничительных мер ЕС в отношении РФ будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию, уточнила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Этот пакет в целом стоит 11 млрд евро. Мы, в частности, предлагаем ограничения по десяткам электронных компонентов, используемых в российских армейских системах, таких, как дроны, ракеты, вертолеты", - сказала глава ЕК в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.

"В среду рубль возобновил снижение к доллару и евро. К середине дня валюты обновили очередные максимумы с апреля прошлого года: доллар достигал 74,5 руб., а евро - 80 руб. В числе прочего давление на российскую валюту в том числе оказывает очередное усиление санкционной риторики. В целом у инвесторов уже сформировался иммунитет к новым пакетам ограничений, однако сообщения о санкциях против крупных российских банков всегда сопровождаются тревожной реакцией на российском рынке. Ключевым негативным фактором для рубля, по всей видимости, все же остается сокращение и нестабильность потоков валютной выручки в страну в условиях внешних ограничений на российский экспорт. Также следует добавить, что ослабление рубля происходит на фоне дальнейшего увеличения и без того рекордного профицита рублевой ликвидности в банковском секторе. (. . .) Избыток рублей в системе может частично направляться на покупку зарубежной валюты и одновременно избавляет от необходимости конвертации валюты в рубли для предстоящих налоговых платежей. Нельзя исключать, что уже в ближайшее время инвесторы протестируют отметку в 75 руб. по доллару с последующими попытками закрепления в диапазоне 75,0-75,5 руб./$1. В то же время ожидаем, что в диапазоне 75-80 доллар будет встречать уже более заметное сопротивление, которое позволит постепенно стабилизировать положение рубля, хотя ситуация по-прежнему будет во многом определяться динамикой потоков экспортной выручки", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта в среду продолжает снижаться. Национальная валюта по отношению к доллару превысила отметку 74. Ситуация глобально не изменилась. Давление на российскую валюту продолжают оказывать рост импорта и снижение экспорта. При этом в ближайшее время оно может усилиться на фоне укрепления американской валюты после выхода данных по потребительской инфляции в США. Она продолжила снижение, но темпы ее снижения замедлились. Это может дать американскому регулятору карт-бланш на продолжение повышение ставки по федеральным фондам, а значит, будет способствовать укреплению доллара. Противостоять снижению рубля, как и прежде, будут продажи юаней Минфином РФ в рамках бюджетного правила. Кроме того, валютный рынок может остудить усиление словесных интервенций со стороны ЦБ РФ. Российский регулятор в своем послании уже высказался в отношении возможного ужесточения денежно-кредитной политики. Есть вероятность, что до конца года регулятор повысит ключевую процентную ставку в диапазон 8-8,5%", - подчеркивает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем в среду под давлением сообщений о продаже нефти из стратегического резерва США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $85,01 за баррель, что на 0,67% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,41 за баррель, что на 0,82% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Минэнерго США сообщило о планах продать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в текущем году. Продажи будут произведены в период с 1 апреля по 30 июня.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 94 тыс. баррелей в сутки (б/с) прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, следует из ежемесячного отчета агентства.

Так, аналитики повысили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетом на 107 тыс. б/с - до 99,96 млн б/с, а прогноз на 2023 год увеличен на 202 тыс. б/с - до рекордных 101,92 млн б/с. Таким образом, в 2023 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 1,96 млн б/с против 1,87 млн б/с месяцем ранее.

ОПЕК накануне также повысила оценку спроса на нефть в 2023 году, на 100 тыс. баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с. Ожидается, что в 2023 году рост потребления нефти в странах ОЭСР составит 0,35 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - 1,96 млн б/с.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 10 февраля, на 10,5 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 1,2 млн баррелей.

Средняя котировка российской нефти Urals на базисе CIF в европейских портах в первые 14 дней февраля составила $49,11 за баррель по сравнению с $49,02/барр. в январе и $50,15/барр. в декабре 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в ценовом агентстве Argus.

Таким образом, скидка нефти Urals к нефти сорта Brent (североморскому датированному) составила в первой половине февраля $33,7 за баррель по сравнению с $33,84/барр. в январе и $30,21/барр. в декабре 2022 года, следует из расчетов на основе котировок на базисе CIF в портах Rotterdam и Augusta.

Российская нефть не поступает на европейский рынок после введения эмбарго Евросоюзом с 5 декабря 2022 года, однако цена CIF в европейских портах по-прежнему используется в расчете российских налогов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 2 б.п. - до 7,53% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 7,86%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 февраля 2023 года 17:32
Инвестбанк Синара позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Coca-Cola
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций Coca-Cola Co., сообщается в обзоре. "Представленные во вторник финансовые результаты Coca-Cola в целом оказались на уровне ожиданий инвесторов (выручка составила $10,125 млрд при консенсус-прогнозе в...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 17:03
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию покупать для акций Disney
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию покупать для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $119 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. "Хотя замедление роста показателей стриминга и сокращение...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 16:39
"Финам" повысил рейтинг акций Caterpillar до "покупать"
Аналитики "Финама" повысили рейтинг акций Caterpillar с "держать" до "покупать", сообщается в материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость в $288 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, была для этих бумаг подтверждена. "Котировки акций...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 16:13
Индекс Мосбиржи может снизиться к 2150п в ближайшие дни - "Велес Капитал"
декс Мосбиржи может в ближайшие сессии развить коррекционное снижение ближе к 2150 пунктам после падения на торгах в среду до самого низкого значения с конца января текущего года, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 15:49
"Финам" снизил рейтинг акций Morgan Stanley до "продавать"
Аналитики "Финама" понизили рейтинг акций Morgan Stanley с "держать" до "продавать", сообщается в материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне $83 за штуку на конец 2023 года, что предполагает "даунсайд" 17,5% от текущего уровня, была подтверждена...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 15:23
Вероятен рост цены акций Airbnb в ближайшее время - "Инвестбанк Синара"
роятен рост котировок акций Airbnb Inc. в ближайшее время на фоне опубликованного отчета эмитента за четвертый квартал 2022 года и позитивного прогноза менеджмента на первый квартал 2023 года, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 15:02
Возможно тестирование уровня 75 руб./$1 в ближайшей перспективе - "Велес Капитал"
Возможно тестирование парой доллар/рубль уровня 75 руб./$1 в ближайшей перспективе, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. По мнению эксперта, ключевым негативным фактором для рубля, по всей видимости, все же остается...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 14:43
Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Яндекса
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Яндекса", сообщается в материале инвестбанка. "Впечатляющие результаты компании за 4К22 отражают ведущую позицию компании на российском рынке онлайн-рекламы и рост бизнеса в таких сегментах, как mobility (такси,...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 14:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Распадской" с целью 269 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 269 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: 240,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что среди...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 13:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Roku с целью $68
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Roku Inc. с целью $68 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,06%, стоп-приказ: $48, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует финансовый отчет в среду, 15...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 13:32
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку в апреле на 25 б.п. - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research пересмотрели прогноз по ключевой ставке на 2023 год с 7,5% до 8,5% и полагают, что Банк России может повысить ставку на 25 б.п. уже в апреле, сообщается в комментарии. "Регулятор может начать повышение ставки уже на ближайшем заседании 17 марта, но более...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 13:06
Пара рубль/доллар достигнет уровня 75 руб./$1 уже в 1К23 - Freedom Finance Global
Пара рубль/доллар, скорее всего, достигнет уровня 75 руб./$1 уже в I квартале 2023 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Причин для глобального ослабления рубля несколько, - отмечает эксперт. - Во-первых, это сокращение профицита текущего счета платежного баланса России...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 12:43
Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $80-88/барр. в среднесрочной перспективе - "Финам"
Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $80-88 за баррель Brent в среднесрочной перспективе, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. Эксперт констатирует, что с начала этой недели цены на нефть постепенно сползают вниз. Котировки Brent теряют позиции и в среду, поскольку...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 12:22
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Северстали
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозом роста котировок ее акций более чем на 30% от текущего уровня на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Мы не исключаем возобновления дивидендной истории "Северстали" в 2023 году...    читать дальше
.
15 февраля 2023 года 12:01
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг VK
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для расписок VK с целевой ценой 1139 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Совет директоров VK в понедельник одобрил возможность смены юрисдикции компании с Британских Виргинских Островов на Россию. В...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.