Рубль днем упал к доллару и евро, обновил апрельские минимумы в обеих парах

Москва. 15 февраля. Доллар США и евро растут на Московской бирже в среду днем, обновили максимальные отметки с конца апреля; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и в ожидании новых санкций.

Курс доллара США составил 74,33 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 74 руб. впервые с 25 апреля 2022 года. Евро стоил 79,59 руб./EUR1, подорожав на 33,75 копейки. Ранее евро поднимался чуть выше 80 руб. также впервые с 25 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,06 копейки - до 76,69 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 4,8 копейки - до 10,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к основным валютам, так как давление на него продолжают оказывать санкционные новости и введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. ЕС планирует в конце февраля ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций в отношении России, в то время как эмбарго на импорт российской нефти в ЕС и G7 действует с 5 декабря, а с 5 февраля вступил в силу потолок цен и на российские нефтепродукты.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз планирует принять новый, десятый, пакет санкций на следующей неделе. Предполагается, что ЕС введет санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ, включая политиков и военнослужащих. В частности, в санкционный список могут попасть Альфа-банк, Росбанк (MOEX: ROSB), Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) и Фонд национального благосостояния Российской Федерации (ФНБ).

Кроме того, Евросоюз планирует обязать банки сообщать информацию об активах ЦБ РФ, а также других находящихся под санкциями активах, связанных с российскими компаниями и физлицами. За отказ предоставить требуемую информацию предлагается налагать штрафы в размере до 50 тыс. евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц.

Предлагаемые меры будут обсуждены государствами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до утверждения пакета, добавляет агентство.

Десятый пакет ограничительных мер ЕС в отношении РФ будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию, уточнила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Этот пакет в целом стоит 11 млрд евро. Мы, в частности, предлагаем ограничения по десяткам электронных компонентов, используемых в российских армейских системах, таких, как дроны, ракеты, вертолеты", - сказала глава ЕК в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.

"В среду рубль возобновил снижение к доллару и евро. К середине дня валюты обновили очередные максимумы с апреля прошлого года: доллар достигал 74,5 руб., а евро - 80 руб. В числе прочего давление на российскую валюту в том числе оказывает очередное усиление санкционной риторики. В целом у инвесторов уже сформировался иммунитет к новым пакетам ограничений, однако сообщения о санкциях против крупных российских банков всегда сопровождаются тревожной реакцией на российском рынке. Ключевым негативным фактором для рубля, по всей видимости, все же остается сокращение и нестабильность потоков валютной выручки в страну в условиях внешних ограничений на российский экспорт. Также следует добавить, что ослабление рубля происходит на фоне дальнейшего увеличения и без того рекордного профицита рублевой ликвидности в банковском секторе. (. . .) Избыток рублей в системе может частично направляться на покупку зарубежной валюты и одновременно избавляет от необходимости конвертации валюты в рубли для предстоящих налоговых платежей. Нельзя исключать, что уже в ближайшее время инвесторы протестируют отметку в 75 руб. по доллару с последующими попытками закрепления в диапазоне 75,0-75,5 руб./$1. В то же время ожидаем, что в диапазоне 75-80 доллар будет встречать уже более заметное сопротивление, которое позволит постепенно стабилизировать положение рубля, хотя ситуация по-прежнему будет во многом определяться динамикой потоков экспортной выручки", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта в среду продолжает снижаться. Национальная валюта по отношению к доллару превысила отметку 74. Ситуация глобально не изменилась. Давление на российскую валюту продолжают оказывать рост импорта и снижение экспорта. При этом в ближайшее время оно может усилиться на фоне укрепления американской валюты после выхода данных по потребительской инфляции в США. Она продолжила снижение, но темпы ее снижения замедлились. Это может дать американскому регулятору карт-бланш на продолжение повышение ставки по федеральным фондам, а значит, будет способствовать укреплению доллара. Противостоять снижению рубля, как и прежде, будут продажи юаней Минфином РФ в рамках бюджетного правила. Кроме того, валютный рынок может остудить усиление словесных интервенций со стороны ЦБ РФ. Российский регулятор в своем послании уже высказался в отношении возможного ужесточения денежно-кредитной политики. Есть вероятность, что до конца года регулятор повысит ключевую процентную ставку в диапазон 8-8,5%", - подчеркивает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем в среду под давлением сообщений о продаже нефти из стратегического резерва США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $85,01 за баррель, что на 0,67% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,41 за баррель, что на 0,82% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Минэнерго США сообщило о планах продать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в текущем году. Продажи будут произведены в период с 1 апреля по 30 июня.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 94 тыс. баррелей в сутки (б/с) прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, следует из ежемесячного отчета агентства.

Так, аналитики повысили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетом на 107 тыс. б/с - до 99,96 млн б/с, а прогноз на 2023 год увеличен на 202 тыс. б/с - до рекордных 101,92 млн б/с. Таким образом, в 2023 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 1,96 млн б/с против 1,87 млн б/с месяцем ранее.

ОПЕК накануне также повысила оценку спроса на нефть в 2023 году, на 100 тыс. баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с. Ожидается, что в 2023 году рост потребления нефти в странах ОЭСР составит 0,35 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - 1,96 млн б/с.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 10 февраля, на 10,5 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 1,2 млн баррелей.

Средняя котировка российской нефти Urals на базисе CIF в европейских портах в первые 14 дней февраля составила $49,11 за баррель по сравнению с $49,02/барр. в январе и $50,15/барр. в декабре 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в ценовом агентстве Argus.

Таким образом, скидка нефти Urals к нефти сорта Brent (североморскому датированному) составила в первой половине февраля $33,7 за баррель по сравнению с $33,84/барр. в январе и $30,21/барр. в декабре 2022 года, следует из расчетов на основе котировок на базисе CIF в портах Rotterdam и Augusta.

Российская нефть не поступает на европейский рынок после введения эмбарго Евросоюзом с 5 декабря 2022 года, однако цена CIF в европейских портах по-прежнему используется в расчете российских налогов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, опустилась на 2 б.п. - до 7,53% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно вторника, оставшись на отметках 7,86%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.