Инвестбанк Синара позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Coca-Cola

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены акций Coca-Cola Co., сообщается в обзоре.

"Представленные во вторник финансовые результаты Coca-Cola в целом оказались на уровне ожиданий инвесторов (выручка составила $10,125 млрд при консенсус-прогнозе в $10 млрд, скорректированная прибыль в $0,45 на акцию не разошлась с ожиданиями). В долгосрочной перспективе мы позитивно смотрим на акции эмитента и считаем, что компания без проблем сумеет переложить инфляцию на потребителей и может даже выиграть от роста цен", - пишет эксперт Сергей Вахрамеев.

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