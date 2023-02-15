"БКС МИ" сохраняет рекомендацию покупать для акций Disney

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию покупать для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью $119 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"Хотя замедление роста показателей стриминга и сокращение рынка рекламы безусловно будут преградой для роста акций, сильное восстановление посещаемости тематических парков вызывает оптимизм. Мы ожидаем продолжения увеличения посещаемости тематических парков (преимущественно шанхайского и гонконгского Диснейлендов). По-прежнему считаем, что возвращение Боба Айгера должно вывести компанию к новым показателям", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.