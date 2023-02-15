"Финам" повысил рейтинг акций Caterpillar до "покупать"

Аналитики "Финама" повысили рейтинг акций Caterpillar с "держать" до "покупать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость в $288 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, была для этих бумаг подтверждена.

"Котировки акций Caterpillar совершили ожидаемую коррекцию с января и, по нашему мнению, к настоящему моменту восстановили потенциал роста. Бизнес компании остается устойчивым, поскольку мировые инвестиции в инфраструктурные проекты для поддержания экономического роста и создания новых рабочих мест, а также глобальный тренд на декарбонизацию будут способствовать росту спроса на технику и оборудование эмитента в течение следующих 3-5 лет", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной и промышленной отраслей.

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