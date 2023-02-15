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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс Мосбиржи может снизиться к 2150п в ближайшие дни - "Велес Капитал"
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15 февраля 2023 года 16:13

Индекс Мосбиржи может снизиться к 2150п в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может в ближайшие сессии развить коррекционное снижение ближе к 2150 пунктам после падения на торгах в среду до самого низкого значения с конца января текущего года, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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