Индекс Мосбиржи может снизиться к 2150п в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи может в ближайшие сессии развить коррекционное снижение ближе к 2150 пунктам после падения на торгах в среду до самого низкого значения с конца января текущего года, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

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