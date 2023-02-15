"Финам" снизил рейтинг акций Morgan Stanley до "продавать"

Аналитики "Финама" понизили рейтинг акций Morgan Stanley с "держать" до "продавать", сообщается в материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне $83 за штуку на конец 2023 года, что предполагает "даунсайд" 17,5% от текущего уровня, была подтверждена экспертами.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем перспективы бизнеса Morgan Stanley. Ожидаем умеренного восстановления выручки и прибыли банка в предстоящие годы, хотя о повторении рекордных показателей 2021 года в ближайшем будущем говорить не приходится. Между тем акции банка заметно выросли в этом году вместе с широким рынком и сейчас выглядят фундаментально переоцененными", - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

Morgan Stanley - крупный международный финансовый холдинг, специализирующийся на инвестбанковских услугах и услугах управления капиталом. Банк обладает крупнейшим в мире брокерским бизнесом, а также является одним из лидеров по количеству организуемых IPO.

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