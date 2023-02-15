Вероятен рост цены акций Airbnb в ближайшее время - "Инвестбанк Синара"

Вероятен рост котировок акций Airbnb Inc. в ближайшее время на фоне опубликованного отчета эмитента за четвертый квартал 2022 года и позитивного прогноза менеджмента на первый квартал 2023 года, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

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