"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 269 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: 240,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что среди факторов роста - снижение долговой нагрузки компании. Кроме того, результаты добычи угля за декабрь на предприятиях Кузбасса, где расположены почти все добывающие мощности "Распадской", находятся на высоком уровне. Текущая ситуация на сырьевых рынках позволяет компании продолжать зарабатывать.

"С технической точки зрения котировки находятся в восходящем движении с начала октября. Свечи от 30.01 и 31.01 образовали формацию "Внутренний бар" (одна свеча внутри другой). Цена пробила эту формацию и сейчас откатилась к локальному уровню и уровню формирования "Внутреннего бара". Стоп-лосс можно поставить чуть ниже свечи от 30.01, а тейк-профит - чуть ниже от последнего ценового максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 240,5 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,38", - пишут эксперты "Финама".

"Распадская" - производственно-территориальный комплекс по добыче и обогащению угля, расположенный в Кемеровской области.

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