Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $80-88/барр. в среднесрочной перспективе - "Финам"

Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $80-88 за баррель Brent в среднесрочной перспективе, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

Эксперт констатирует, что с начала этой недели цены на нефть постепенно сползают вниз. Котировки Brent теряют позиции и в среду, поскольку гораздо больший, чем ожидалось, рост запасов сырой нефти в США и ожидания дальнейшего повышения процентных ставок наводят опасения по поводу перспективы снижения спроса на топливо.

"Как видим на дневном графике, с начала этой недели котировки нефти стали постепенно уходить от тех максимумов, которые были показаны на прошлой неделе. Покупатели не смогли пробить ближайшее горизонтальное сопротивление в районе $87-89/барр. Поэтому среднесрочная консолидация в диапазоне $80-88/барр., видимо, будет продолжаться. Стохастик уже перестал смотреть вверх и уже готов развернутся вниз", - указывает Потавин.

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