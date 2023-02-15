"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг VK

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для расписок VK с целевой ценой 1139 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Совет директоров VK в понедельник одобрил возможность смены юрисдикции компании с Британских Виргинских Островов на Россию. В сообщении говорится, что группа при этом намерена сохранить статус публичной компании и будет регулярно предоставлять информацию о ходе процесса. Мы полагаем, что весь процесс продлится как минимум до конца текущего года. В целом мы считаем новость позитивной. Смена регистрации на Россию может позволить компании начать процесс конвертации расписок в акции и, потенциально, поможет значительной части акционеров VK. В будущем это может привести к росту ликвидности торгов бумагами компании и повышению ее привлекательности в глазах инвесторов", - пишет эксперт "Велес Капитала".

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