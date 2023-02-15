Рынок акций РФ утром упал ниже 2200п по индексу Мосбиржи на внешнем негативе

Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение на фоне ожидаемых новых антироссийских санкций Запада, а также ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США на фоне сохраняющейся высокой инфляции. Индекс Мосбиржи локально падал ниже рубежа 2200 пунктов, уровня конца января, лидируют в падении акции Polymetal на фоне снижения золота и расписки TCS Group из-за санкционных рисков.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2203,47 пункта (-1,3%, минимум сессии - 2192,36 пункта), индекс РТС - 938,88 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,3%.

Доллар вырос до 73,93 рубля (+0,13 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-4,3%), расписки TCS Group (-3,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Московской биржи" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -1,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,6%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%).

Евросоюз разрабатывает новый, десятый, пакет санкций, который может быть принят на следующей неделе, сообщает Bloomberg. По данным агентства, ЕС планирует ввести санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ, включая политиков и военнослужащих. В частности, в санкционный список могут попасть Альфа-банк, Росбанк (MOEX: ROSB), Тинькофф банк (SPB: TCS) и Фонд национального благосостояния Российской Федерации (ФНБ).

Кроме того, Евросоюз планирует обязать банки сообщать информацию об активах ЦБ РФ, а также других находящихся под санкциями активов, связанных с российскими компаниями и физлицами. За отказ предоставить требуемую информацию предлагается налагать штрафы в размере до 50 тыс. евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц.

Предлагаемые меры будут обсуждены государствами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до утверждения пакета, добавляет агентство.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, инфляция в США замедляется слабее, чем ожидалось, что провоцирует ужесточение риторики представителей ФРС. Отношения КНР и США продолжают портиться, хотя в США не настаивают, что все сбитые аэростаты являются китайскими. Нефть находится под давлением роста американских запасов. Таким образом, внешний фон не предоставляет позитивной повестки для российского рынка акций, который ожидаемо тестирует уровень поддержки 2200 пунктов по индексу Мосбиржи.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, причины распродаж остаются прежними: это отсутствие поводов для дальнейшего роста и страхи резкого ухудшения геополитической ситуации в длинные выходные на следующей неделе.

В СМИ прошла информация, что новые санкции Запада будут направлены в том числе против Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф банка. "Альфа" на рынке не торгуется, а акции двух других банков оказались под давлением. "Яндекс" в среду опубликует результаты за IV квартал. В последнее время бумага торгуется безыдейно и волатильно. Какую-то определенность могут внести новости о реструктуризации бизнеса компании, но не факт, что они появятся сейчас, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, откат индекса МосБиржи ниже краткосрочной поддержки 2225 пунктов открывает дорогу к минимуму текущего года 2145 пунктов.

Давление на рынок оказали подробности десятого пакета санкций ЕС, который планируется ввести к 24 февраля. Сектор недвижимости, в то же время, могут поддержать новости о возможном запуске ипотеки на новостройки под 5% с перспективой роста спроса на ипотечное жилье. Финрезультаты "Яндекса" за IV квартал могут оказаться умеренно оптимистичными. За рубежом можно отметить выход данных по промпроизводству еврозоны и США, а также розничным продажам в США. Чем лучше будут данные, тем хуже для аппетита к риску в контексте повышения процентных ставок, полагает аналитик.

По словам управляющего эксперта Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, статистика по инфляции в США спровоцировала новую волну опасений дальнейшего ужесточения политики ФРС, данные по запасам от API также не принесли позитива, однако порадовал прогноз от ОПЕК на текущий год (оценка роста спроса была повышена на 100 тыс. б/с за счет улучшения перспектив экономики Китая). Для нефти в целом ситуация складывается не критично, но некоторое давление на котировки будет присутствовать, ориентир для Brent - коридор $84-85 за баррель.

В США накануне снизились индексы S&P 500 (-0,03%) и Dow (-0,5%), но подрос Nasdaq (+0,6%); трейдеры оценивали статистические данные об инфляции в Штатах в январе.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% в годовом выражении при прогнозах роста на 6,2% после подъема на 6,5% в декабре, отмечает Trading Economics.

Показатель оказался лучше самых пессимистичных прогнозов, предусматривавших инфляцию на уровне 6,5% или выше, в случае которых индикатор S&P 500 упал бы на 2,5%, отмечают эксперты JPMorgan.

Тем не менее, медленное ослабление инфляции повышает вероятность того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки в ближайшем будущем, что может негативно сказаться на экономике страны.

Днем ранее член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман выразила мнение о том, что необходимость в дальнейшем повышении базовой процентной ставки ФРС сохраняется, несмотря на то, что инфляция в США замедляется.

Глава ФРБ Ричмонда Том Баркин сказал в интервью агентству Bloomberg во вторник после публикации статданных, что процесс снижения инфляции в США может идти медленнее, чем хотелось бы многим.

В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,2%, DAX подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду влил в финансовую систему 499 млрд юаней ($73,2 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения шестой месяц подряд.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижение на сообщениях о продаже нефти из стратегического резерва США.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $84,46 за баррель (-1,3% и -1,2% накануне), мартовская цена WTI - $77,89 за баррель (-1,5% и -1,4% во вторник).

Накануне Минэнерго США сообщило о планах продать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в текущем году. Продажи будут произведены в период с 1 апреля по 30 июня.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 10 февраля, на 10,5 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США о запасах выйдет в среду в 18:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 1,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-12,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-8% и -9,4% "префы"), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-6,9%), VEON (MOEX: VEON) (-6,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-6,6%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+36,2% и +12,5% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+33,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+17,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+13,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 12,18 млрд рублей (из них 2,94 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,02 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 674,17 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").