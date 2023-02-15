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15 февраля 2023 года 11:20
Сохраняются риски ослабления рубля до 74,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Сохраняются риски ослабления рубля до 74,5 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". Аналитики констатируют, что по итогам вторника рубль слабо, но укрепился, впервые с начала февраля. "Впрочем, утром в среду курс USD/RUB вырос к 73,9 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В целом ситуация на валютном рынке пока остается прежней, и риски роста курса USD/RUB в сторону 74,5 руб./$1 сохраняются", - указывают эксперты банка. Фьючерсы Brent в среду продолжают снижаться. Давление на цены, по мнению аналитиков, оказывают ночные данные от Американского института нефти (API), указавшие на рост запасов нефти за неделю на 10,5 млн барр. (прогноз 0,3 млн барр.). Помимо данных по запасам, в среду на динамику котировок повлияет экономическая статистика из США. В целом она может напомнить о перспективах снижения спроса на нефть, что ограничит рост фьючерсов Brent заметно выше $85/барр., полагают в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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