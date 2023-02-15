"БКС МИ" подтверждает торговую идею: "лонг в Сбербанке против ВТБ"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг в акциях Сбербанка против акций ВТБ", сообщается в обзоре.

"Идея уже показала совокупный спред 10%. Ожидаем сохранение позитивной динамики на фоне сильного тренда в прибыли Сбербанка при потребности ВТБ в допэмиссиях", - отмечают эксперты.

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