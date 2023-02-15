"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Agricultural Bank of China с целевой ценой HKD3,25 за штуку, что предполагает потенциал роста 17,2% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Менеджмент банка сообщил об уверенной динамике кредитования в январе 2023 года с хорошим показателем роста новых кредитов г/г и значительным резервом проектов, - отмечают аналитики. - Банк ожидает стабильной динамики показателя вновь выданных кредитов в 2023 году. По оценкам менеджмента, чистый темп формирования невозвратных кредитов в 2022 году (отношение новых невозвратных кредитов к среднему остатку кредитов) составил менее 1%. Показатель снижается уже три года подряд, и это признак хорошего качества активов".

По оценке банка, в сегменте кредитов на строительство недвижимости коэффициент невозвратной задолженности в 2022 году умеренно вырос с повышением уровня принимаемых рисков по имеющимся кредитам, но в целом риски находятся под контролем.

Эксперты инвесткомпании указывают на следующие риски:

- Неудовлетворительные темпы восстановления экономики.

- Перенос рисков сектора недвижимости.

- Более сильное, чем ожидается, давление на чистую процентную маржу.

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