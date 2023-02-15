Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчет по рынку нефти и макростатистика из США и Европы:

- Розничные продажи и промышленное производство в США в январе;

- Объем товарно-материальных запасов в США в декабре;

- Промышленное производство и торговый баланс в еврозоне в декабре;

- Индекс оптовых цен в Германии в январе;

- Данные по инфляции в Великобритании в январе;

- Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти.

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