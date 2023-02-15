Рынок акций РФ продолжит снижение в среду - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ продолжит снижение в среду, причинами выступают отсутствие поводов для дальнейшего роста и страхи резкого ухудшения геополитической ситуации, отмечается в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Внешний фон сегодня пока слабо негативный. Процент теряет нефть, спустившись чуть ниже $85/барр., в минусе американские фьючерсы, а также промышленные и драгоценные металлы. По СМИ прошла информация, что новые санкции Запада будут направлены в том числе против Альфа-банка, Росбанка и Банка "Тинькофф". "Альфа" на рынке не торгуется, а два других банка будут сегодня под сильным давлением", - пишет эксперт.

Хуже рынка, как и во вторник, по мнению Антонова, могут быть черные металлурги - они наиболее сильно росли ранее, и теперь их меньше других жалко продавать.

"Газпром нефть" фундаментально очень сильная, но техническая картина по ней сейчас откровенно "медвежья", - указывает аналитик. - Акции "Газпрома" борются за техническую поддержку. Пробой вниз отметки 155 руб. может спровоцировать усиление распродаж. В среду "Яндекс" опубликует результаты за 4К22. В последнее время бумага торгуется безыдейно и волатильно. Какую-то определенность могут внести новости о реструктуризации бизнеса компании, но не факт, что они появятся сегодня".

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