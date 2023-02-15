Курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 73-74 руб./$1 в ближайшие дни - SberCIB

Курс валютной пары доллар/рубль может стабилизироваться в диапазоне 73-74 руб./$1 в ближайшие дни, несмотря на усиление опасений участников рынка относительно геополитической ситуации в последние недели, говорится в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

Динамика рынка рублевых гособлигаций в среду будет зависеть от результатов аукционов, на которых Минфин РФ предложит два номинальных выпуска (со сроками погашения 18 лет и 10 лет), а также выпуск с индексацией на инфляцию. Эксперты инвестбанка не исключают, что рост доходностей длинных ОФЗ (с погашением более чем через 10 лет) продолжится.

Котировки нефти марки Brent могут стабилизироваться около уровня в $84 за баррель на торгах в среду, полагают в SberCIB.

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