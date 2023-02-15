Индекс Мосбиржи начнет торги в среду снижением на 0,3-0,7% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду снижением в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2215-2225 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи с существенным спадом. Внутри дня он способен встретить техническую поддержку в районе 2200-2210 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2210, 2200 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2250 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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