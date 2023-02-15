Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка снизиться под давлением негативных факторов

Москва. 15 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка снизиться под давлением как негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так и ужесточения риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, тогда как Nasdaq показал рост. Трейдеры оценивали статистические данные об инфляции в Соединенных Штатах в январе. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре. Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%, согласно данным Trading Economics. Между тем показатель оказался лучше самых пессимистичных прогнозов, предусматривавших инфляцию на уровне 6,5% или выше.

Днем ранее член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман выразила мнение о том, что необходимость в дальнейшем повышении базовой процентной ставки ФРС сохраняется, несмотря на то, что инфляция в США замедляется. В свою очередь глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин сказал в интервью агентству Bloomberg во вторник после публикации статданных, что процесс снижения инфляции в США может идти медленнее, чем хотелось бы многим.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду снижаются на данных об инфляции в США. Более медленное ослабление инфляции повышает вероятность того, что ФРС продолжит повышать процентные ставки в ближайшем будущем, что может негативно сказаться на экономике страны. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,4%, он падает уже четвертые торги подряд. Значение южнокорейского Kospi к 8:32 МСК опустилось на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в среду, продолжая негативно реагировать на сообщения о продаже нефти из стратегического резерва США. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $84,83 за баррель, что на 0,88% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 1,2%, до $85,58 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,29 за баррель, что на 0,97% ниже итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее контракт опустился в цене на 1,4%, до $79,06 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило о планах продать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в текущем году. Продажи будут произведены в период с 1 апреля по 30 июня.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 10 февраля, на 10,5 млн баррелей. Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 1,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 февраля выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,17 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,83 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,04% и составил 109,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 833,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сегежа Групп-002Р-05R" (+0,17%), "РЖД-001P-04R" (+0,12%) и "Европлан-001Р-01" (+0,11%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,3%), "МТС-001P-22" (-0,25%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЛК "Роделен" полностью разместила выпуск 5-летних облигаций с 2,5-летней офертой серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Размещение выпуска началось 31 января. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 14,9% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация через 2,5 года обращения: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона.

ООО "Ипотечный агент Титан-5" установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 2,54 млрд рублей на уровне 10,65% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и возможность досрочного погашения облигаций при снижении номинала бондов до менее 10% от первоначального. Сбор заявок на бонды класса "А" прошел 14 февраля. Компания 16 февраля начнет размещение трех выпусков жилищных облигаций с ипотечным покрытием: класса "А" объемом 2,54 млрд рублей, класса "Б" объемом 300 млн рублей и класса "В" на 300 млн рублей. Дата погашения всех трех эмиссий - 26 июня 2050 года. Ставка 1-го купона облигаций класса "Б" установлена на уровне 11% годовых. Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, классов "Б" и "В" - по закрытой. Потенциальным приобретателем эмиссий "Б" и "В" выступает АО "Банк жилищного финансирования".

ГК "Автодор" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-003P-03 объемом 4 млрд рублей на уровне 10,3% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,57% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 14 февраля. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) зафиксировал объем размещения 3-летних облигаций серии 003Р-006 в размере 8 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,62% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 14 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-купона составлял не выше 10,5% годовых, а объем размещения - не менее 7 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 17 февраля.

ХК "Металлоинвест" 17 февраля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 4-летние облигации серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд рублей. Купон по облигациям будет переменным и рассчитываться как ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир по спреду - не более 150 базисных пунктов. Купоны квартальные. По займу будет предусмотрен call-опцион через 2 года. Техразмещение запланировано на 22 февраля.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) 21 февраля начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых, купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

ООО "Борец капитал" планирует в марте провести сбор заявок на дебютный 3-летний рублевый выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее, купоны квартальные. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании на 50 млрд рублей.

ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) планирует разместить 5-летний выпуск облигаций серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и оферта через 3 года. Дата сбора книги заявок и ориентир ставки купона будут объявлены позднее. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 10 млрд рублей.

Микрофинансовая компания "Саммит" установила ставку 1-36-го купонов дебютного 3-летнего выпуска облигаций объемом 200 млн рублей на уровне 19,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 21,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение бондов компания планирует начать 16 февраля. По выпуску предусмотрена амортизация и ковенантный пакет. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 1 млрд рублей. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Девелопер "Джи-групп" выставил 4 оферты по облигациям серии 002Р-01 в объеме до 2 млн 175 тыс. штук - на 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Всего компания приобретет не более 2,18 млн бумаг по цене 102% от номинальной стоимости, плюс НКД. При этом 23 марта будет приобретено 15% от общего количества облигаций, находящихся в обращении, но не более 450 тыс. штук, 22 июня - 17,5%, но не более 525 тыс. штук, 21 сентября и 21 декабря - 20%, но не более 600 тыс. штук. Период предъявления облигаций к первой оферте - с 10:00 МСК 28 февраля до 17:00 МСК 20 марта, ко второй - с 10:00 МСК 13 июня до 17:00 МСК 19 июня, к третьей - с 10:00 МСК 12 сентября до 17:00 МСК 18 сентября, к четвертой - с 10:00 МСК 12 декабря до 17:00 МСК 18 декабря. "Джи-групп" разместила 3-летние бонды серии 002Р-01 номинальным объемом 3 млрд рублей в августе 2021 года по ставке 10,6% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты окончания 7-12 купонов. В результате на текущий момент объем выпуска составляет 2,7 млрд рублей.

ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-1" приняло решение 13 марта досрочно погасить облигации классов А3 и Б. Погашение будет произведено по остаточной номинальной стоимости. Для класса А3 она составляет 83,3 рубля на одну облигацию или 526,7 млн рублей по всему выпуску; для класса Б номинальная стоимость составляет 1 тыс. рублей, общая сумма выплат - 669,6 млн рублей. Размещение обоих траншей бумаг состоялось в марте 2014 года с погашением в 2046 году. Объем класса А3 составлял до амортизации 6,3 млрд рублей, ставка купона - 8,5% годовых на весь срок обращения.