Нефть, возможно, будет торговаться в среду в диапазоне $84-85/барр. - ПСБ

Нефть марки Brent, возможно, будет торговаться в диапазоне $84-85 за баррель в среду, предполагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent не получили поддержки, и ближайший фьючерс торгуется ниже $85 за баррель. Статистика по инфляции в США за январь вышла слабее консенсуса, что спровоцировало новую волну опасений дальнейшего ужесточения политики ФРС. Данные по запасам от API также не принесли позитива. А вот прогноз от ОПЕК на этот год порадовал: оценка роста спроса была повышена на 100 тыс. баррелей за счет улучшения перспектив экономики Китая. Для нефти в целом ситуация складывается не критично, но некоторое давление на котировки будет присутствовать. Кроме того, в среду в минус может сыграть и официальная статистика от Минэнерго США, если данные совпадут с API", - отмечает аналитик в комментарии.

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