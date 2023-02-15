Нефтяные цены сохраняют риски снижения при ухудшении сантимента - БКС Экспресс

Нефтяные цены сохраняют риски продолжения снижения при ухудшении сантимента, говорится в комментарии аналитиков БКС Экспресс.

"Давление на нефтяные котировки во вторник спровоцировала статистика по инфляции в США, оказавшаяся хуже прогнозов. Не добавила оптимизма и оценка роста запасов в США от API. В то же время обновленный прогноз от ОПЕК разбавил негативную картину улучшением прогнозов, - отмечают эксперты. - Техническая картина по фьючерсам на нефть марки Brent остается сдержанной. Котировки находятся вблизи верхней границы многомесячного нисходящего канала. Если пробой вверх все-таки реализуется, то ближайшей целью будет зона $89-90 за баррель. Но пока котировки корректируются, угрожая продолжением отката при ухудшении сантимента".

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