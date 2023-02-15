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15 февраля 2023 года 09:15

Нефть дешевеет второй день подряд

Фондовые индексы США завершили торги во вторник разнонаправленно. Фондовые индексы стран АТР снижаются в среду. Нефть дешевеет на торгах в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: Dow Jones и S&P 500 снизились, тогда как Nasdaq показал рост.

Трейдеры оценивали статистические данные об инфляции в Штатах в январе.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре.

Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%, согласно данным Trading Economics.

Между тем показатель оказался лучше самых пессимистичных прогнозов, предусматривавших инфляцию на уровне 6,5% или выше, в случае которых индикатор S&P 500 упал бы на 2,5%, отмечают эксперты JPMorgan.

Днем ранее член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман выразила мнение о том, что необходимость в дальнейшем повышении базовой процентной ставки ФРС сохраняется, несмотря на то, что инфляция в США замедляется.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин сказал в интервью агентству Bloomberg во вторник после публикации статданных, что процесс снижения инфляции в США может идти медленнее, чем хотелось бы многим.

Трейдеры также продолжали оценивать квартальные результаты компаний.

Американская Marriott International (SPB: MAR), оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале увеличила чистую прибыль на 44%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания. Акции компании выросли на 4%.

Акции Coca-Cola Co. (SPB: KO) подешевели на 1,7%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 16%, но увеличил выручку на 7%.

Котировки акций Palantir Technologies (SPB: PLTR) Inc. увеличились на 21,2%. Поставщик решений для работы с большими данными впервые в своей истории завершил квартал с чистой прибылью.

Акции Cleveland-Cliffs (SPB: CLF) подорожали на 1,5%, хотя крупнейший в Северной Америке производитель железорудных окатышей завершил четвертый квартал с чистым убытком, при этом выручка оказалась хуже ожиданий.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. выросли на 7,5%. Группа работников американского производителя электромобилей планирует объединиться в профсоюз, добиваясь повышения заработной платы и ослабления корпоративного контроля, сообщает агентство Bloomberg.

Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшился на 0,46% и составлял 34089,27 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось на 0,03% - до 4136,13 пункта.

Между тем индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,57% и достиг 11960,15 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в среду снижаются на данных об инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре и находится на самом низком уровне с октября 2021 года. Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%, согласно данным Trading Economics.

Кроме того, индекс CPI в прошлом месяце увеличился на 0,5% по сравнению с декабрем, что стало максимальным подъемом за последние три месяца.

Более медленное ослабление инфляции повышает вероятность того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки в ближайшем будущем. Это может негативно сказаться на экономике страны, отмечают аналитики.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК уменьшилось на 0,5%.

В число лидеров снижения котировок входят акции владельца сайта с вакансиями Recruit Holdings Co. (-3,9%), химкомпании Resonac Holdings Corp. (-3,5%), пивоваренной Kirin Holdings Co. (-2,3%).

Кроме того, дешевеют бумаги косметической фирмы Shiseido Co. (-2%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (-1,3%), производителя потребительской электроники Sony (-0,4%).

Между тем растет стоимость крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (+0,5%), автопроизводителя Nissan Motor (+1,7%), интернет-компании Rakuten Group Inc. (+6,7%) и производителя часов Citizen Watch Co. (+10%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК опустился на 0,4%. Гонконгский Hang Seng потерял 1,4%, он падает уже четвертые торги подряд.

Существенное снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. - на 5,3%, а также девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007) - на 3,4%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 3,7%, выпускающей чипы Sunny Optical Technology Group Co. - на 3,5%.

Бумаги ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) подешевели на 1,4% и 1,1% соответственно.

В то же время цена акций интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) выросла на 5,4%, телекоммуникационной China Unicom - на 0,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,3%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:32 МСК опустилось на 1,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Акции SK Innovation Co. рухнули на 7,7% после того, как Ford Motor (SPB: F) объявил о приостановке производства электромобилей из-за проблем с аккумуляторами. SK Innovation является материнской структурой SK On Co., которая поставляет аккумуляторы американскому автопроизводителю.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 1,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 0,5% и 1,5%.

Несмотря на самый быстрый рост процентных ставок в истории, богатая природными ресурсами Австралия все еще имеет некоторые шансы избежать рецессии и добиться "мягкой посадки" экономики, заявил в среду глава Резервного банка Австралии Филип Лоу. Выступая перед Сенатом, он сказал, что хотя рост заработной платы остается относительно низким, а инфляционные ожидания - неизменными, экономического спада может и не произойти.

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в среду, продолжая негативно реагировать на сообщения о продаже нефти из стратегического резерва США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $84,8 за баррель, что на $0,78 (0,91%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $1,03 (1,2%), до $85,58 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,31 за баррель, что на $0,75 (0,95%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее контракт опустился в цене на $1,08 (1,4%), до $79,09 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило о планах продать на рынке 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) в текущем году. Продажи будут произведены в период с 1 апреля по 30 июня.

Высвобождение топлива из запасов будет происходить в рамках достигнутых еще в 2015 году договоренностей и связано с исполнением госбюджета, сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи в интервью MarketWatch.

"Но, когда трейдеры видят на экране заголовок новости про высвобождение нефти из стратегического резерва, они первым делом думают про рост предложения на рынке, после чего сначала жмут кнопку "продать" и только потом уже задают вопросы", - добавил он.

Тем временем ОПЕК накануне повысила оценку спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с. Ожидается, что в 2023 году рост потребления нефти в странах ОЭСР составит 0,35 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - 1,96 млн б/с.

Оценка спроса на нефть в первом квартале 2023 года увеличена на 220 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом, до 101,26 млн б/с; во втором - на 50 тыс. б/с, до 100,7 млн б/с. Прогноз на третий квартал увеличен на 90 тыс. б/с, до 101,99 млн б/с.

Кроме того, данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 10 февраля, на 10,5 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в Штатах будет обнародован в среду в 18:30 мск. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают увеличения запасов нефти примерно на 1,2 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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