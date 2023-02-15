Устойчивый рост индекса Мосбиржи возможен ближе к концу февраля-в начале марта - БКС Экспресс

Устойчивое движение индекса Мосбиржи наверх при стабильном фоне может реализоваться ближе к концу февраля или в начале марта текущего года, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Вероятно, часть инвесторов предпочитает временно выйти из акций из-за геополитической неопределенности перед следующей неделей. В текущей ситуации пока сложно рассчитывать на резкий отскок и рост к недавним максимумам. Более устойчивое движение наверх при стабильном фоне может реализоваться ближе к концу месяца или в начале марта, - пишет аналитик в комментарии. - На графике индекса Мосбиржи мы видим спуск к нижней границе восходящего канала. Сейчас она проходит около 2215 пунктов. В случае если и этот рубеж будет пройден, далее уровни поддержки сместятся к 2145-2170 пунктам. О варианте роста к среднесрочным целям в районе 2340-2380 пунктов в ближайшие сессии говорить сложно".

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