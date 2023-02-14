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14 февраля 2023 года 19:42

Рубль слегка подрос к доллару и немного ослаб к евро, завершив торги вторника вблизи апрельских минимумов после падения накануне

Москва. 14 февраля. Доллар США слегка понизился, евро, напротив, немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов вторника; рубль слабо изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 73,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар рос почти до 74 руб. впервые с 25 апреля 2022 года. Евро стоил 79,25 руб./EUR1, подорожав на 18,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,06 копейки - до 76,25 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 0,3 копейки - до 10,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги вторника небольшими разнонаправленными изменениями к основным валютам. При этом рубль слабо отреагировал на снижение цен на нефть и ухудшение отношения глобальных инвесторов к риску после ключевого события дня - публикации январских данных о динамике потребительских цен в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре и находится на самом низком уровне с октября 2021 года.

Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%, согласно данным Trading Economics.

Федеральная резервная система (ФРС) США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Необходимость в дальнейшем повышении базовой процентной ставки ФРС сохраняется, несмотря на то, что инфляция в США замедляется, считает член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман.

"Мы по-прежнему далеки от достижения ценовой стабильности, и я считаю, что нам необходимо продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю, - заявила Боуман на конференции Ассоциации американских банкиров в Орландо в понедельник. - Такие действия, вероятно, ограничат экономическую активность и несколько ослабят рынок труда".

Работодатели повышают зарплаты, чтобы привлечь и удержать сотрудников в условиях жесткого рынка труда, что оказывает повышательное давление на динамику потребительских цен, "даже когда другие компоненты инфляции становятся более умеренными благодаря улучшению ситуации в цепочках поставок", отметила Боуман, слова которой приводит The Wall Street Journal.

Федрезерв поднял базовую процентную ставку на 4,5 процентного пункта с марта 2022 года - до 4,5-4,75% годовых. Темпы повышения были максимальными с начала 1980-х гг.

Следующее заседание Федрезерва состоится 21-22 марта.

Давление на рубль продолжают оказывать санкционные новости и введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Так, ЕС планирует в конце февраля ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций в отношении России. При этом эмбарго на импорт российской нефти в ЕС и G7 действует с 5 декабря, а с 5 февраля вступил в силу потолок цен и на российские нефтепродукты.

Совокупный бюджетный эффект от введения дисконта Urals к цене Brent в нефтяном налогообложении в текущем году составит свыше 600 млрд рублей, тем временем, сообщил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.

"Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем на уровне более 600 млрд рублей за счет всех предложений. Второе: мы исходим из того, что эти уточнения - донастройка режима налогообложения - не окажут негативного влияния на объемы добычи в нефтяной отрасли", - сказал он в ходе заседания комитета по бюджету и налогам.

В частности, речь идет об ограничении дисконта цены Brent к Urals в расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на добавленный доход (НДД) и обратного акциза на нефть.

Для расчета предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период: в апреле - на $34 за баррель, в мае - на $31 за баррель, в июне - на $28 за баррель, в июле - на $25 за баррель.

Цены на нефть продолжают снижаться в ходе торгов во вторник, трейдеры оценивают ежемесячный отчет ОПЕК и статданные об инфляции в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $85,35 баррель, что на 1,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,73%, до $78,75 за баррель.

ОПЕК повысила оценку спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Ожидается, что в 2023 году рост потребления нефти в странах ОЭСР составит 0,35 млн б/с, а в странах, не входящих в ОЭСР, - 1,96 млн б/с.

Оценка спроса на нефть в первом квартале 2023 года увеличена на 220 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом, до 101,26 млн б/с; во втором - на 50 тыс. б/с, до 100,7 млн б/с. Прогноз на третий квартал увеличен на 90 тыс. б/с, до 101,99 млн б/с.

Трейдеры теперь ждут публикации в среду ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА).

"Во вторник рубль приостановил свое ослабление. Во многом он укреплялся в рамках коррекции после обновления утром максимума с апреля. Экспортные поступления РФ будут восстанавливаться по мере адаптации компаний к введенным санкциям на российские нефтепродукты. Тем не менее пока сократившийся торговый профицит продолжит оказывать давление на рубль, и в среду курс пары "доллар-рубль" может вновь торговаться выше 73,5 руб./$1", - рассказал "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев.

"На глобальных рынках ключевым событием во вторник стала публикация данных по инфляции в США за январь. После смешанной реакции инвесторов в момент публикации данных через некоторое время рынки все же начали уходить от риска. Фондовые индексы в США торговались в красной области, а индекс доллара укреплялся. Однако на российском рынке рубль проигнорировал глобальный уход от риска и к концу рабочего дня сохранял плюсовую динамику в паре с долларом, укрепляясь впервые за последние десять торговых сессий. Не мешало российской валюте и снижение цен на нефть, терявших по марке Brent к концу дня более 2%. Первое укрепление рубля за две недели вряд ли можно считать переломом тренда, и сегодняшняя динамика скорее отражает желание инвесторов зафиксировать прибыль и продать валютную выручку по привлекательному курсу в преддверии февральского налогового периода. В то же время после длительного ослабления рубля (непрерывно в течение двух недель, а фактически с середины января) можно осторожно предположить постепенное насыщение рынка зарубежной валютой вблизи текущих уровней", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 февраля на 23,38 копейки, до 73,8645 руб./$1, и увеличил курс евро на 66,45 копейки, до 79,3355 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник поднялся на 19,47 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,8011 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 11,46 копейки и составил 73,7445 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 602,9 млн, из которых $510,798 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 092,102 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 67,42 копейки, до 79,3435 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 56,68 копейки, подорожав до 79,2613 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 097,386 млн, из которых EUR320,59 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR777,396 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 14 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4,55 трлн 252,6 млрд рублей (при лимите 4,55 трлн рублей и спросе 4 трлн 027,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 февраля, банки разместили 5 трлн 252,6 млрд рублей (при лимите 5,95 трлн рублей и спросе 5 трлн 252,6 млрд рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых.

ЦБ РФ во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,04 трлн рублей (при лимите 1,04 трлн рублей) в среднем по ставке 7,31% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов разнонаправленно изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 7 б.п. - до 7,55% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, уменьшилась на 7 б.п. - до 7,86% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно понедельника, оставшись на отметках 8,33% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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