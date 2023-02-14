Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз из-за геополитической напряженности

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз на фоне геополитической напряженности и ухудшения внешней конъюнктуры после выхода статистики о высокой инфляции в США в январе, что предполагает дальнейшее ужесточение монетарной политики Федрезервом. Индекс Мосбиржи опустился в район 2230 пунктов, уровню 1,5-недельной давности; во "втором эшелоне" раллировали без новостей на повышенных оборотах бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (+40,3%) и "Нижнекамскнефтехима" (+11,9%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2232,23 пункта (-1,4%), индекс РТС - 952,85 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 73,84 рубля (+0,01 рубля).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3% и -1% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,3%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,9% и -2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%).

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%).

Совокупный бюджетный эффект от введения дисконта к цене Urals в нефтяном налогообложении в текущем году составит свыше 600 млрд рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков.

"Совокупный бюджетный эффект в 2023 году мы рассчитываем на уровне более 600 млрд рублей за счет всех предложений. Второе: мы исходим из того, что эти уточнения - донастройка режима налогообложения - не окажут негативного влияния на объемы добычи в нефтяной отрасли", - сказал он в ходе заседания комитета по бюджету и налогам.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что российский рынок скорректировался вниз в отсутствие оптимистичных идей.

Рост отмечался лишь в расписках VK (MOEX: VKCO) (+1,5%), которая решила сменить место регистрации на российскую юрисдикцию. "Совет директоров компании одобрил возможность редомициляции с британских Виргинских островов в Россию. Сообщается, что это соответствует интересам компании и ее акционеров, так как подавляющее большинство активов находится в РФ, как и основная часть акционеров. VK намерена сохранить статус публичной компании и будет информировать о ходе процесса редомициляции", - отмечает аналитик.

Под давлением продаж оказались акции ММК и прочих сталеваров на фоне слабой операционной отчетности (в 2022 году ММК произвел 11,687 млн тонн стали, что на 14% ниже, чем в 2021 году). Ozon Holdings порадовал новостями о том, что создаст центр дистрибуции в Оренбурге, однако рынок не оценил данные усилия, так как процесс активного инвестирования средств отодвигает момент зарабатывания прибыли в неопределенное будущее, считает Кочетков.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что статистика по инфляции в США говорит в пользу сохранения "ястребиного" настроя Федрезерва. В годовом выражении рост базовой инфляции в США, не учитывающий рост цен на продукты питания и энергоносители, замедлился в январе с 5,7% до 5,6%, хотя аналитики ожидали замедления до 5,5%.

Таким образом, цифры показали, что декабрьское повышение ФРС процентных ставок на 0,5 процентного пункта, то есть менее быстрыми темпами, чем до этого, несколько ослабило воздействие процентных ставок на инфляцию. Теперь, особенно с учетом сильных данных по рынку труда в США за январь, вопрос о том, как скоро ФРС остановит повышение процентных ставок, откладывается, а "ястребиный" настрой в комитете по открытым рынкам Федрезерва пока сохранится.

На российском рынке инвесторы, похоже, теряют интерес к "голубым фишкам" в ожидании обсуждения в Госдуме 16 февраля законопроекта о повышении налогообложения нефтяной отрасли, а также на фоне снижения нефти и индексов в США после вышедших данных по инфляции за январь. Лидером роста во вторник без новостей стали акции небольшой региональной "Калужской сбытовой компании" - похоже, что в этой акции появился крупный покупатель. Еще одной растущей на падающем рынке бумагой стали обыкновенные акции "Нижнекамскнефтехима". Лидерами снижения, как и накануне, выступили акции Росбанка (MOEX: ROSB) (-16,9%), также подешевели акции угольной компании "Белон" (MOEX: BLNG) (-6,4%) и бумаги "Ашинского метзавода" (-4,6%), отмечает Мильчакова.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз, фиксация прибыли наблюдалась с утра при позитивном в целом внешнем фоне и высоком уровне цен на нефть. В целом же текущая нисходящая коррекция связана скорее с отсутствием надежных драйверов для продолжения роста, нежели с воздействием негативных факторов, полагает эксперт.

Индекс потребительских цен в США в январе снизил темпы роста меньше ожиданий. Предварительная оценка ВВП еврозоны за IV квартал вышла в соответствии с консенсус-прогнозом аналитиков. В 22:05 МСК ожидается выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса, в среду состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, ежемесячный отчет представит МЭА.

Российский рынок в середине недели может показать умеренный отскок после волны фиксации прибыли. Прогноз по индексу Мосбиржи на 15 февраля - 2200-2300 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ просел под давлением геополитической напряженности. На этой неделе инвесторы ожидают объявления десятого пакета антироссийских санкций ЕС. Кроме того, дополнительное давление на акции оказало заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который считает, что Россия готовится к росту интенсивности украинского конфликта, отмечает аналитик.

Совет директоров VK накануне одобрил потенциальную редомициляцию холдинга с британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения всех законодательных и регуляторных требований. В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров. Подробности по процессу редомициляции, вероятно, станут известны не ранее чем через месяц, отмечает аналитик.

Индексы Мосбиржи и РТС снизились на фоне усиления геополитических рисков, но рублевый индикатор отступил от краткосрочной поддержки 2220 пунктов, что указывает на сдержанный характер снижения, полагает Кожухова.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, замедление инфляции в США подогревает надежды инвесторов на скорое достижение "потолка" по ставке ФРС, что в перспективе может увеличить спрос на рисковые активы.

На российском фондовом рынке почти во всех секторах преобладают продажи. Из числа ликвидных бумаг подросли ГДР VK после того, как руководство компании одобрило перерегистрацию бизнеса с британских Виргинских островов в Россию. VK намерена сохранить статус публичной компании и будет регулярно предоставлять информацию о ходе редомициляции.

Зарубежные фондовые площадки во вторник перешли в стадию сдержанной нисходящей коррекции после не столь воодушевляющего замедления инфляции в США, как надеялось большинство. Индекс Мосбиржи удержался выше поддержки 2225 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что дает некоторую надежду на возвращение к повышению. При более негативном сценарии стоит ждать падения ближе к 2145 пунктам (район минимумов текущего года). В целом, продажи в РФ ускорились в связи с рисками ухудшения геополитического фона, констатирует Кожухова.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский индикатор Hang Seng просел на 0,2%), подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 подросли на 0,02-0,2%), но проседают Штаты (индексы теряют 0,1-0,7% во главе с Dow Jones).

Как стало известно во вторник, ВВП Японии в IV квартале вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,5% и 2% соответственно, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в США в январе выросли на 6,4% при прогнозах роста на 6,2% после декабрьского подъема на 6,5%.

Фьючерсы на размер базовой ставки ФРС говорят о том, что регулятор может поднять ее до 5,2% годовых к августу. Несколько недель назад трейдеры рассчитывали на то, что пик будет находиться ниже 5%, и это способствовало сильному подъему рынка акций в начале года.

На нефтяном рынке во вторник цены проседают на сообщении Bloomberg о том, что США планируют продать дополнительные объемы сырья из стратегического нефтяного резерва (SPR).

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $85,54 за баррель (-1,2% и +0,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $79,02 за баррель (-1,4% и +0,5% накануне).

По данным агентства, Штаты намерены реализовать на рынке еще 26 млн баррелей нефти из SPR в период с апреля по июнь текущего года.

Страны ОПЕК в январе снизили добычу нефти на 49 тыс. баррелей в сутки - до 28,88 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Суммарная добыча государств, участвующих в соглашении ОПЕК+, сократилась на 37 тыс. б/с, до 24,49 млн б/с. При этом их разрешенная квота в рамках сделки составляла 25,416 млн б/с. Таким образом, отставание от плана составило 0,93 млн б/с.

Также картель ОПЕК повысил оценку спроса на нефть в 2023 году на 100 тыс. баррелей в сутки - до 101,87 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Таким образом, предполагается, что потребление нефти в мире в 2023 году увеличится на 2,32 млн б/с.

Эксперты ОПЕК отмечают, что в 2023 году основным драйвером спроса на нефть будет транспортная отрасль: потребление как бензина, так и дизельного топлива вырастет примерно на 1,1 млн б/с, что значительно превышает допандемийный уровень.

Ключом к росту спроса на нефть в 2023 году будет возвращение Китая после введенных им ограничений на передвижение. Обеспокоенность вызывает глубина и темпы восстановления экономики страны и последующее влияние на спрос на нефть.

Накануне нефтяной рынок вырос благодаря сигналам подъема деловой активности в Китае при объявленном Россией сокращении добычи. В минувшую пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-18,6%), акции Росбанка (-16,9%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-12,3%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-7,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-7,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-6,5% и -7,1% "префы"), "Белона" (-6,4%).

Выросли акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (+40,3%, объем торгов превысил 2,25 млрд рублей), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+13,9% и +11,3% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (+11,9%, объем торгов превысил 2,797 млрд рублей), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+6% и +8,6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 31,06 млрд рублей (из них 8,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,75 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,35 млрд рублей на акции "Полюса").