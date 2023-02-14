Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 14 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник боковую динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедшее после публикации в США данных об инфляции в январе. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта, подешевев до 61,16% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,44% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 11 базисных пунктов, до 65,05% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 9,55% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 2 базисных пункта, подешевев до 42,86% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,61% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 7 базисных пунктов - до 43,55% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 33,96% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 2 базисных пункта - до 43,34% от номинала (их доходность не изменилась и составила 26,35% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 11 базисных пунктов, подорожав до 41,52% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 22,22% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 36 базисных пунктов - до 85,98% от номинала (его доходность снизилась на 66 базисных пунктов - до 32,39% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,87% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в ходе торгов во вторник умеренное снижение, отыгрывая статистические данные об инфляции в Соединенных Штатах в январе.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре. Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%, согласно данным Trading Economics. Между тем показатель оказался лучше самых пессимистичных прогнозов, предусматривавших инфляцию на уровне 6,5% или выше.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Мишель Боуман в понедельник выразила мнение о том, что необходимость в дальнейшем повышении базовой процентной ставки ФРС сохраняется, несмотря на то, что инфляция в США замедляется. Федрезерв поднял базовую процентную ставку на 4,5 процентного пункта с марта 2022 года - до 4,5-4,75% годовых. Темпы повышения процентных ставок были максимальными с начала 1980-х годов.