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Главная / Мнения аналитиков / Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций РусАла в 1П23 - Freedom Finance Global
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14 февраля 2023 года 19:01
Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций РусАла в 1П23 - Freedom Finance Global
Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций "РусАла" в I полугодии 2023 года, так как высоки риски сокращения объемов производства и снижения экспортной выручки, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Можно прогнозировать в 2023 году сокращение уровней производства алюминия, тем более что в I полугодии 2023 года ожидается продолжение снижения спроса на "легкий" металл на фоне падения объемов промышленного производства/рецессии. На этом фоне в текущем году компанию могут ожидать достаточно сложные времена, а если реализуются и санкционные риски, то стоимость акций компании вновь обрушится. Вероятно в первом полугодии не стоит присматриваться к покупкам акций "РусАла", так как высоки риски сокращения объемов производства и снижения экспортной выручки на фоне падения мировых цен на алюминий из-за снижения спроса", - пишет эксперт. Драйвером роста котировок в среднесрочной перспективе, по мнению Чернова, может стать увеличение поставок алюминия на внутренний рынок на фоне роста объемов производства в автомобильной и авиапромышленности, а также рост объемов экспорта в Китай на фоне увеличения спроса из-за отмены большинства антиковидных ограничений. Еще одним драйвером роста котировок, на взгляд экспрета, может стать подорожание "Норникеля" или выплата им дивидендов, так как он на 26,25% принадлежит "РусАлу". А значит, рост мировых цен на никель, палладий, платину и медь тоже можно отнести к дополнительному драйверу для "РусАла". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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