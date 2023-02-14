Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций РусАла в 1П23 - Freedom Finance Global

Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций "РусАла" в I полугодии 2023 года, так как высоки риски сокращения объемов производства и снижения экспортной выручки, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Можно прогнозировать в 2023 году сокращение уровней производства алюминия, тем более что в I полугодии 2023 года ожидается продолжение снижения спроса на "легкий" металл на фоне падения объемов промышленного производства/рецессии. На этом фоне в текущем году компанию могут ожидать достаточно сложные времена, а если реализуются и санкционные риски, то стоимость акций компании вновь обрушится. Вероятно в первом полугодии не стоит присматриваться к покупкам акций "РусАла", так как высоки риски сокращения объемов производства и снижения экспортной выручки на фоне падения мировых цен на алюминий из-за снижения спроса", - пишет эксперт.

Драйвером роста котировок в среднесрочной перспективе, по мнению Чернова, может стать увеличение поставок алюминия на внутренний рынок на фоне роста объемов производства в автомобильной и авиапромышленности, а также рост объемов экспорта в Китай на фоне увеличения спроса из-за отмены большинства антиковидных ограничений.

Еще одним драйвером роста котировок, на взгляд экспрета, может стать подорожание "Норникеля" или выплата им дивидендов, так как он на 26,25% принадлежит "РусАлу". А значит, рост мировых цен на никель, палладий, платину и медь тоже можно отнести к дополнительному драйверу для "РусАла".

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