"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для ОФЗ-ПК серии 24021

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для ОФЗ с переменным купоном серии 24021 (дата погашения - 24 апреля 2024 года), сообщается в материале инвестиционной компании.

"Вектор денежно-кредитной политики, по всей вероятности, ужесточается. Впрочем, инвестору есть с чем встретить грядущее повышение процентных ставок. Как показал наш анализ, покупка облигации с переменным купоном позволит не только застраховаться от процентного риска, но и получить конкурентоспособный уровень дохода (прогнозная доходность на горизонте года - 8%)", - отмечает аналитик Алексей Ковалев.

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