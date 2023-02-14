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14 февраля 2023 года 11:32

Рынок акций РФ утром откатился к уровню 1,5-недельной давности по индексу Мосбиржи

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вниз вместе с нефтью на ожиданиях введения новых антироссийских санкций Запада, в то время как внешние площадки стабилизировались в ожидании статистики по инфляции в США. Индекс Мосбиржи откатился в район 2230 пунктов, уровня 1,5-недельной давности (минимум с 3 февраля) во главе с металлургами и финкомпаниями.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2229,99 пункта (-1,5%), индекс РТС - 950,38 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,5%.

Доллар стоит 73,89 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,7%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,5%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2% и -0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%).

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), центральным событием вторника станет публикация январской статистики по инфляции в США. Консенсус-прогноз предполагает замедление инфляции с 6,5% г/г до 6,2% г/г, минимума с октября 2021 года. Если же цены в январе будут расти сильнее, ожидания жестких действий ФРС на рынке дополнительно усилятся, и рисковые активы покажут снижение.

Существенно более сильное, чем ранее оценивалось, состояние рынка труда США вкупе с ужесточением риторики представителей ФРС привело к тому, что рынок стал закладывать более высокий пик по учетной ставке в США. Так, сейчас к маю ожидается повышение ставки ФРС до 5,25% годовых по верхней границе (ранее 5,0%), что совпадает не только с последними заявлениями членов регулятора, но и с прогнозами, опубликованными на декабрьском заседании ФРС. Тем не менее, инвесторы пока продолжают ожидать смягчения денежно-кредитной политики в этом году, хоть и позднее, чем ранее - в декабре против ноября. Представители американского регулятора неоднократно указывали на отсутствие планов по снижению ставки в текущем году, и поступающая статистика еще может привести к переоценке ожиданий инвесторов, что негативно скажется на динамике рисковых активов в мире, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть незначительно снижаются, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Во вторник инвесторы во всем мире ждут данных по потребительской инфляции США за январь.

Новости в отношении очередных антироссийских санкций ЕС пока отсутствуют, но они ожидаются в течение недели. Рассмотрение законопроекта по налогообложению нефтяной отрасли в Госдуме РФ было перенесено на 16 февраля. По ходу сессии инвесторы будут наблюдать главным образом за внешним фоном. Цены на золото продолжают попытки отскочить от поддержки $1850 за унцию, но потеряли основной импульс к росту, который может вернуться в случае данных о значительном замедлении инфляции в США, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник противоречивый.

"С одной стороны, Китай активно восстанавливается после коронавирусных ограничений, но с другой - обостряются его отношения с США. Ситуация вряд ли развернется в обратную сторону, так как противостояние Пекину становится в Вашингтоне столь же навязчивой идеей, как и противоборство с РФ. На рынке нефти негативная динамика на фоне очередного решения США продавать стратегические резервы, хотя вряд ли это решит проблему общего дефицита глобального баланса", - полагает аналитик.

Повышенная волатильность ожидается вечером, когда выйдут данные по потребительской инфляции в США. Для российского рынка ориентирами выступают нефть и Китай. Соответственно, в утренние часы эти ориентиры предлагают сценарий снижения рынка и ослабления рубля, считает Кочетков.

В США в понедельник индексы акций выросли на 1,1-1,5% во главе с Nasdaq после падения по итогам предыдущей недели. Инвесторы ждут данных об инфляции в США за январь (выйдут во вторник в 16:30 МСК), чтобы оценить дальнейшие действия Федеральной резервной системы.

S&P 500 на прошлой неделе упал на 1,1%, что стало самым значительным снижением с середины декабря. Трейдеры обеспокоены повышением доходности гособлигаций, которое указывает на вероятность дальнейшего увеличения стоимости заимствований Федрезервом, причем до более высокого уровня, чем предполагалось ранее, отмечает MarketWatch.

Фьючерсы на размер базовой ставки говорят о том, что ФРС может поднять ее до 5,2% годовых к августу. Несколько недель назад трейдеры рассчитывали на то, что пик будет находиться ниже 5%, и это способствовало сильному подъему рынка акций в начале года.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, индекс потребительских цен в январе вырос на 6,2% в годовом выражении по сравнению с повышением на 6,5% в предыдущий месяц. Если ожидания оправдаются, уровень инфляции будет самым низким с октября 2021 года, отмечает Trading Economics.

Однако менее значительное замедление темпов роста цен может оказать крайне негативное влияние на рынок, полагают эксперты.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский индикатор Hang Seng просел на 0,1%), подросла Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,1-0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет менее 0,1%).

Как стало известно во вторник, ВВП Японии в IV квартале вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,5% и 2% соответственно, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены проседают на сообщении Bloomberg о том, что США планируют продать дополнительные объемы сырья из стратегического нефтяного резерва (SPR).

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК во вторник составила $86,28 за баррель (-0,4% и +0,3% в понедельник), мартовская цена WTI - $79,48 за баррель (-0,8% и +0,5% накануне).

По данным агентства, Штаты намерены реализовать на рынке еще 26 млн баррелей нефти из SPR в период с апреля по июнь текущего года.

Накануне нефтяной рынок вырос благодаря сигналам подъема деловой активности в Китае при объявленном Россией сокращении добычи. В минувшую пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-15,9%), акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-12,1%), Росбанка (MOEX: ROSB) (-7,7%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-5,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,8%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+29,5% и +29,3% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+19,7%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+19%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+12,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 11,41 млрд рублей (из них 2,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,34 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,04 млрд рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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