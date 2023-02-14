Возможен рост доходностей ОФЗ во вторник - SberCIB

Возможен рост доходностей рублевых гособлигаций (в основном длинных выпусков) на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Участники рынка ОФЗ в понедельник продолжили закладывать в цены ужесточившуюся на заседании в прошлую пятницу риторику ЦБ. Доходности номинальных выпусков со сроками до 5 лет поднялись на 20-40 б. п. (в диапазон 7,7-9,5%), а на участке кривой более 5 лет они в основном повысились на 4-10 б. п. Во вторник рост доходностей может продолжиться, на этот раз в основном у длинных выпусков, как это обычно происходило в последнее время в день объявления об аукционах ОФЗ", - пишут эксперты комментарии.

Цена нефти марки Brent, по мнению аналитиков инвестбанка, может снизиться во вторник до $84 за баррель, если потребительская инфляция в США в январе окажется выше, чем ожидалось.

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