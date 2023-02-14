Акции Татнефти интересны в качестве долгосрочной инвестиции - ПСБ

Бумаги "Татнефти" интересны в качестве долгосрочной инвестиции с целевой ценой 518 руб. за обыкновенную акцию, что предполагает потенциал роста 59% от текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Татнефть" в целом провела 2022 год неплохо ввиду устойчивости к санкционному давлению (трубопровод "Дружба" не попал под санкции). Это позволило "Татнефти" увеличить добычу нефти более чем 4% г/г, - пишут аналитики банка. - Финансовые результаты, которые были представлены по РСБУ, на фоне роста операционных показателей и высоких цен на нефть оказались достаточно сильными, что позволило поделиться прибылью с акционерами, распределив дивиденды за 6 и 9 месяцев".

Взгляд экспертов на "Татнефть" на 2023 год в целом осторожный, так как ожидается снижение цен на нефть, плюс есть теоретически риски по "Дружбе", через которую идет 90% экспорта "Татнефти". В случае попадания под санкции необходимо будет время на переориентацию поставок, однако фокус на внутреннем рынке минимизирует здесь риски для "Татнефти" (порядка 60% выручки).

Что касается эмбарго на нефтепродукты от ЕС, то здесь также есть риски, так как порядка 46% выручки от переработки "Татнефти" приходится на экспорт в страны дальнего зарубежья (Европа), подчеркивается в комментарии.

"Акции "Татнефти" с ноября 2022 года находятся под давлением, и мы считаем, что они уже в достаточной степени перепроданы. Учитывая их дешевизну и относительно "конкурентов" в секторе, а также все же меньшую уязвимость к санкционному давлению рекомендуем к покупке в качестве долгосрочной инвестиции. Причем более интересными считаем обыкновенные акции, которые сейчас стоят дешевле привилегированных, что не является нормой", - заключают аналитики ПСБ.

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