Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, а также объявленных в конце прошлой недели итогов февральского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом более чем на 1% после падения по итогам предыдущей недели. Инвесторы ждут данных об инфляции за январь, которые будут опубликованы во вторник, для того, чтобы оценить дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Фьючерсы на размер базовой ставки говорят о том, что ФРС может поднять ее до 5,2% годовых к августу. Несколько недель назад трейдеры рассчитывали на то, что пик будет находиться ниже 5% годовых.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, индекс потребительских цен в январе вырос на 6,2% в годовом выражении по сравнению с повышением на 6,5% в предыдущий месяц. Если ожидания оправдаются, уровень инфляции будет самым низким с октября 2021 года, отмечает Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются утром во вторник, инвесторы ждут публикации отчета о январской инфляции в США. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,72%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил по итогам торгов 0,2%. При этом гонконгский индекс Hang Seng опускается на 0,1%, китайский Shanghai Composite практически не меняется.

В свою очередь цены на нефть снижаются во вторник на сообщении Bloomberg о том, что США планируют продать дополнительные объемы сырья из стратегического нефтяного резерва (SPR). По данным агентства, Штаты намерены реализовать на рынке еще 26 млн баррелей нефти из SPR в период с апреля по июнь текущего года. На этом фоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск во вторник составила $86,3 баррель, что на 0,36% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 0,3%, до $86,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,79%, до $79,51 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 0,5%, до $80,14 за баррель.

Накануне нефтяной рынок вырос благодаря сигналам подъема деловой активности в Китае при объявленном Россией сокращении добычи. В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с. В центре внимания трейдеров во вторник - данные по инфляции в США за январь, которые позволят инвесторам делать новые прогнозы в отношении дальнейшей политики ФРС и перспектив американской экономики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 февраля упала в 4,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,361 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,849 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,11% и составил 109,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (11-13 февраля) потерял 0,04%, опустившись до 833,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (-0,63%), "Банк ФК Открытие БО-П09" (-0,46%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,38%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1Р-15" (+0,09%), "Газпромбанк БО-17" (+0,03%) и "Сбербанк-002Р-01" (+0,02%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Аренза-Про" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Размещение началось 9 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов и еще 30% от номинала в дату окончания 36-го купона. В результате дюрация выпуска составит около 1,9 года. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей.

ВЭБ 14 февраля начнет размещение выпуска годовых облигаций серии ПБО-001Р-К418 номинальным объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет с 12:00 до 15:00 МСК 13 февраля. Ставка 1-го и единственного купона установлена на уровне 8,88% годовых.

ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) 15 февраля c 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 130 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 5 лет. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 17 февраля.

АО "Банк ДОМ.РФ" 15 февраля планирует провести сбор заявок на 2-летний выпуск "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 175-200 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

ООО "Ипотечный агент Титан-5" 16 февраля начнет размещение трех выпусков жилищных облигаций с ипотечным покрытием: класса "А" объемом 2,7 млрд рублей, класса "Б" объемом 300 млн рублей и класса "В" на 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет второй рабочий день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Срок погашения всех трех выпусков - 26 июня 2050 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, классов "Б" и "В" - по закрытой. Потенциальным приобретателем эмиссий "Б" и "В" выступает АО "Банк жилищного финансирования".

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 13-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 7,5% годовых. Выпуск 001Р-02 объемом 5 млрд рублей был размещен в марте 2017 года сроком на 10 лет. После досрочных погашений части выпуска в 2021 году, в обращении на текущий момент находятся бумаги на 689,9 млн рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску 2 марта предстоит исполнение оферты.

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" установила ставку 23-26-го купонов по облигациям 21-й серии на уровне 9,28% годовых. Выпуск объемом 15 млрд рублей с погашением в 2032 году был размещен в марте 2012 года по ставке 8,4% годовых.

АО "ВЭБ-лизинг" выкупило по оферте 45 тыс. 698 облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 0,91% выпуска. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серии БО-05 на 5 млрд рублей. Ставка текущего купона по выпуску до погашения - 0,1% годовых.