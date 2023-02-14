Вероятна стабилизация котировок ОФЗ на торгах во вторник - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, стабилизируются около достигнутых уровней на торгах во вторник после прошедшей коррекции, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Цены на ОФЗ заметно снизились на торгах в понедельник, что стало реакцией на сигнал ЦБ РФ об усилении вероятности повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Доходность ОФЗ срочностью до 7 лет выросла в среднем на 21 б.п. В длинных гособлигация коррекция была менее выраженной поскольку на этом участке ОФЗ уже торгуются с большой премией к ставке (280-310 б.п.). По итогам торгов доходность 10-летних ОФЗ 26221 выросла до 10,45% годовых (+4 б.п.), 1-летних ОФЗ 26223 - до 7,87% (+20 б.п.), - указывает эксперт. - С учетом прогнозов замедления инфляции в апреле-мае до 4% и ниже ЦБР, скорее всего, не будет спешить с повышением ставки и будет применять стандартный шаг в 25 б.п. Риски повышения ставки, по нашим оценкам, смещены на второе полугодие 2023 года. Таким образом, после уже прошедшей коррекции дальнейшего существенного снижения цен ОФЗ не ждем. Полагаем, что во вторник котировки ОФЗ стабилизируются около достигнутых уровней".

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