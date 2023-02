Brent подешевела до $86,01 за баррель

Фондовые индексы США выросли более чем на 1% в понедельник. Фондовые индексы государств АТР преимущественно повышаются во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом более чем на 1% после падения по итогам предыдущей недели.

Инвесторы ждут данных об инфляции за январь, которые будут опубликованы во вторник, для того, чтобы оценить дальнейшие действия Федеральной резервной системы.

S&P 500 на прошлой неделе упал на 1,1%, что стало самым значительным снижением с середины декабря. Трейдеры обеспокоены повышением доходности гособлигаций, которое указывает на вероятность дальнейшего увеличения стоимости заимствований Федрезервом, причем до более высокого уровня, чем предполагалось ранее, отмечает MarketWatch.

Фьючерсы на размер базовой ставки говорят о том, что ФРС может поднять ее до 5,2% годовых к августу. Несколько недель назад трейдеры рассчитывали на то, что пик будет находиться ниже 5%, и это способствовало сильному подъему рынка акций в начале года.

"Данные о потребительских ценах в США на этой неделе могут стать разрушительной силой для рынка, который наслаждался более спокойными прогнозами инфляции в последние месяцы", - полагает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, индекс потребительских цен в январе вырос на 6,2% в годовом выражении по сравнению с повышением на 6,5% в предыдущий месяц. Если ожидания оправдаются, уровень инфляции будет самым низким с октября 2021 года, отмечает Trading Economics.

Однако менее значительное замедление темпов роста цен может оказать крайне негативное влияние на рынок, полагают эксперты.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать текущий сезон корпоративной отчетности, который не выглядит воодушевляющим, отмечает старший аналитик Factset Джон Баттерс.

К настоящему моменту опубликовали финансовые результаты почти 70% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, и их прибыль превзошла ожидания аналитиков на 1,1%. За последние пять лет средний уровень превышения составляет 8,6%.

У 69% отчитавшихся компаний прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогнозов, что также ниже среднего за пять лет значения в 77%.

Котировки акций Fastly Inc. (SPB: FSLY), которая управляет сетью доставки контента (CDN) и поддерживает многие популярные веб-сайты, взлетели на 27,7% по итогам торгов. Аналитики BofA Securities улучшили рекомендации для них до "покупать" с "ниже рынка".

Они же подняли рейтинг бумаг Ralph Lauren Corp. (SPB: RL) до "покупать" с "нейтрально", что вызвало повышение стоимости производителя модной одежды на 4%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 1,9%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,5%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 1,4%, Boeing Co. (SPB: BA) и International Business Machines (SPB: IBM) Corp. - на 1,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 3,2%.

В то же время цена бумаг Fidelity National Information Services (SPB: FIS) рухнула на 12,5%. Финтехкомпания опубликовала прогноз, согласно которому выручка в 2023 году ожидается в диапазоне $14,2-14,45 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали более высокий уровень - $15 млрд, по данным FactSet.

Акции Chevron Corp. (SPB: CVX) подешевели на 0,6%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 0,4%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 376,66 пункта (1,11%) и достиг 34245,93 пункта. Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подорожавшие на 3,1%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,7% и Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день выросло на 46,83 пункта (1,14%) - до 4137,29 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии поднялся на 173,67 пункта (1,48%) и составил 11891,79 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются утром во вторник, инвесторы ждут публикации отчета о январской инфляции в США.

Данные будут обнародованы в 16:30 МСК, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают замедления инфляции до 6,2% с декабрьских 6,5%. Устойчивое сокращение темпов роста потребительских цен может стать сигналом для Федеральной резервной системы о том, что её усилия по ужесточению денежно-кредитной политики приносят результат, и что вскоре можно будет взять паузу в цикле подъема процентной ставки.

"Азиатский рынок движется под влиянием роста Уолл-стрит накануне, хотя в целом инвесторы занимают выжидательную позицию", - написал аналитик IG Йип Джун Ронг.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 0,6%.

Как стало известно во вторник, экономика Японии в четвертом квартале выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале объем ВВП сократился на 0,3%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

Относительно аналогичного периода прошлого года японский ВВП в четвертом квартале увеличился на 0,6% вместо ожидавшегося подъема на 2%. Между тем в третьем квартале, согласно уточненным данным, экономика в годовом сравнении снизилась на 1% против сообщавшихся ранее 1,2%.

Активный рост демонстрируют акции японских технологических компаний Tokyo Electron (1,7%), Renesas Electronics (4,1%), Lasertec (2,9%) и Keyence (1,1%).

Цена бумаг Nippon Steel выросла на 1,1%, Sumitomo Mitsui и Nintendo - на 1%.

Гонконгский индекс Hang Seng опускается на 0,1%, китайский Shanghai Composite практически не меняется.

Лидерами роста на бирже в Шанхае выступают акции Zhonghang Electron (16%), 360 Security Technology (5,2%) и Tongfu Microelectronics (5,5%). Тем временем капитализация Contemporary Amperex снизилась на 1,3%, iFLYTEK - на 2,9%, Tianyu Digital - на 9,1%.

Котировки бумаг Alibaba (SPB: BABA) в ходе торгов в Гонконге падают на 1,8%, рыночная стоимость страховщика AIA Group растет на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,6%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивается на 0,2%.

В плюсе торгуются акции австралийских компаний в секторе здравоохранения, а также ИТ-компаний и производителей потребительских товаров. Бумаги CSL Ltd дорожают на 1,7%, Sonic Healthcare - на 1%, Wisetech Global - на 2,1%, Xero - на 2,2%, Endeavour Group - на 1,1%.

Между тем цена бумаг ведущих горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto опускается на 0,3% и 0,7%.

Цены на нефть опускаются во вторник на сообщении Bloomberg о том, что США планируют продать дополнительные объемы сырья из стратегического нефтяного резерва (SPR).

По данным агентства, Штаты намерены реализовать на рынке еще 26 млн баррелей нефти из SPR в период с апреля по июнь текущего года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск во вторник составляет $86,01 баррель, что на $0,6 (0,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,22 (0,3%), до $86,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,87 (1,09%), до $79,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,42 (0,5%), до $80,14 за баррель.

Накануне нефтяной рынок вырос благодаря сигналам подъема деловой активности в Китае при объявленном Россией сокращении добычи. В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с.

В центре внимания трейдеров во вторник - данные по инфляции в США за январь, которые позволят инвесторам делать новые прогнозы в отношении дальнейшей политики Федеральной резервной системы и перспектив американской экономики, отмечает Market Watch.