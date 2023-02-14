Возможно ослабление рубля до 75 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ

Курс доллара может показать рост к отметке 75 руб./$1, курс юаня - к уровню 11 руб. на торгах во вторник, значимых конъюнктурных факторов поддержки национальной валюты (кроме формируемой некоторой технической перегретости) пока не видно, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

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