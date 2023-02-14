Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 14 февраля. Доллар США и юань едва заметно меняются на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль стабилен в ожидании новых стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 73,8975 руб./$1 (+7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 26,68 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,5 коп. - до 10,815 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен на фоне отсутствия сильного давления или яркой поддержки. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, нефтяные котировки продолжают снижаться, но нацвалюта ранее уже отреагировала на развернувшиеся вниз цены на нефть. Участники внутреннего рынка ожидают информацию о новых санкциях ЕС относительно российских компаний. Ранее был анонсирован очередной - десятый - пакет санкций в отношении России, который может быть введен в конце февраля.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск составила $85,98 за баррель, что на 0,73% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,25 за баррель, что на 1,11% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник не показывают единую динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,55%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,04%, южнокорейский Kospi растет на 0,78%, австралийский индекс S&P/ASX 200 подрастает на 0,22%, китайский CSI300 теряет 0,32%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,1%.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник подъемом более чем на 1% после падения по итогам предыдущей недели.

Инвесторы ждут данных об инфляции за январь, которые будут опубликованы во вторник, для того, чтобы оценить дальнейшие действия Федеральной резервной системы.