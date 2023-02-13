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13 февраля 2023 года 19:44

Рубль упал к доллару и евро по итогам понедельника, обновил апрельские минимумы в обеих парах

Москва. 13 февраля. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам понедельника, в ходе торгов сумели обновить апрельские максимумы; рубль упал к бивалютной корзине в условиях снижающейся нефти и в ожидании новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 73,83 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 43,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,06 руб./EUR1, подорожав на 61,75 копейки. Евро поднялся выше 69 руб. впервые с 25 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,71 копейки - до 76,18 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 5,1 копейки - до 10,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро на старте недели, участники торгов реагировали на снижение котировок нефти и находились в ожидании информации о новых санкциях. Ранее в ЕС сообщили, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций в отношении России.

Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, а также ввести запрет на поставки в Россию ряда товаров, сообщает Politico со ссылкой на источники. "Новые финансовые санкции затронут четыре российских банка, включая крупнейший частный банк России - Альфа-банк", - информирует издание.

Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц, в том числе военных, журналистов государственных СМИ, а также компании и физлиц в других странах, связанных с российской военной отраслью или с группой "Вагнер".

В пятницу вице-премьер Александр Новак заявил, что с марта РФ добровольно снизит добычу нефти (без учета конденсата) на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). По словам источников, речь идет о снижении с уровня примерно 9,9 млн б/с.

Такое решение стало первым серьезным сигналом, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство, отмечает агентство Bloomberg.

Россия в 2023 году намерена сместить акцент экспорта нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, увеличив их долю в общей структуре зарубежных поставок до 75-80%, сообщил Новак в понедельник в статье журнала "Энергетическая политика".

"В текущем году в дружественные страны планируется направить более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов. Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат", - сообщил Новак.

Вице-премьер также отметил, что в прошлом году для переориентации поставок в дружественные страны был реализован проект увеличения транспортировки в направлении порта Козьмино, что обеспечило рост транспортировки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 42 млн т в год.

Ранее глава "Транснефти" (MOEX: TRNF) Николай Токарев сообщил, что в прошлом году объем перевалки в Козьмино составил 42 млн т нефти при проектной мощности порта в 30 млн т.

С декабря 2022 года вступили в силу санкции на импорт российской нефти Евросоюзом, с 5 февраля 2023 года Европа отказалась от российских нефтепродуктов. Страны G7 и Евросоюз разрешили своим компаниям транспортировать нефть РФ только при условии, если она продается по цене, не выше установленного ими "потолка".

Однако, как говорится в зимнем экономическом прогнозе Европейской комиссии, опубликованном в понедельник в Брюсселе, Россия благодаря скидкам сумела, несмотря на "потолок" цен, введенный ЕС, G7 и Австралией, перенаправить поставки сырой нефти другим покупателям.

"Хотя РФ, похоже, удалось направить наибольшую часть своего экспорта сырой нефти таким покупателям, как Китай, Индия и Турция, ей пришлось согласиться с большими скидками. Цена на Urals упала с $65-70 за баррель на конец ноября до около $60 за баррель в конце января, что соответствует $25 за баррель скидки по сравнению с Brent", - говорится в документе.

"Более того, объемы российского экспорта достигли минимума в декабре", - заявили в ЕК.

В документе напоминается, что ЕС, G7 и Австралия ввели верхний предел цен на поставляемую по морю российскую сырую нефть на уровне $60 за баррель.

Индия в 2022 году импортировала 231,58 млн тонн нефти, что на 42% больше, чем годом ранее, сообщило министерство торговли.

В тройку крупнейших поставщиков в минувшем году вошла Россия, поставившая за 12 месяцев 33,37 млн тонн нефти (против 3,66 млн тонн в 2021 г.), оттеснившая на четвертое место Объединенные Арабские Эмираты (22,59 млн тонн, рост на 37%). Второе место по поставкам сохранила за собой Саудовская Аравия, отгрузившая 41,33 млн тонн (+54%), первое - Ирак, поставивший 53,35 млн тонн (+28%).

В декабре Индия закупила 25,75 млн тонн нефти, что на 20% превосходит показатель декабря 2021 года и на 32% - ноября 2022 года.

Тройка основных поставщиков на протяжении семи месяцев (с июня 2022 года) не меняется: Россия отгрузила 5,46 млн тонн (+18% к ноябрю и рост в 13 раз относительно декабря 2021 года), Ирак - 4,34 млн тонн (+33% м/м и -24% г/г), Саудовская Аравия - 3,8 млн тонн (+22% м/м и +6% г/г).

Цены на нефть немного замедлили снижение, но продолжают опускаться на торгах в понедельник.

Инвесторы вновь сосредоточились на ситуации со спросом в ожидании данных о динамике потребительских цен в США, которые будут опубликованы во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник составляет $86,05 баррель, что на 0,39% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,33%, до $79,46 за баррель.

При этом в пятницу котировки выросли более чем на 2% на фоне новостей о намерении России уменьшить добычу нефти на 500 тыс. б/с в марте.

Это решение стало первым серьезным сигналом того, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство, отмечает агентство Bloomberg.

"На прошлой неделе рубль продолжил ослабляться к основным валютам. В понедельник основная пара "доллар-рубль" торгуется выше 73 руб./$1, выше озвученного ранее правительством оптимального для экономики коридора 68-72 руб./$1. Судя по появившемуся в публичном пространстве в конце недели проекта налогообложения для увеличения поступлений от нефтяной отрасли в бюджет, в среднесрочной перспективе возможно дальнейшее ослабление рубля", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"В целом рубль остается под давлением со второй половины января, а с начала февраля давление лишь усилилось. Ситуация, по всей видимости, сопоставима с декабрем, и снижение российской валюты во многом обусловлено сокращением притока валютной выручки в РФ из-за внешних ограничений на российский экспорт. В данном контексте последние данные по платежному балансу лишь добавили негатива инвесторам. Так, по оценке ЦБ, положительное сальдо по счету текущих операций (СТО) составило в январе $8 млрд. Показатель почти в 2,5 раза меньше результата за аналогичный месяц годом ранее и сопоставим с результатом января 2021 г., когда цена на нефть марки Brent находилась ниже $60 за баррель. В свою очередь, в обновленном макропрогнозе ЦБ ожидает в 2023 г. профицита счета текущих операций на уровне $66 млрд, то есть почти вдвое меньше, чем в октябрьском прогнозе, и в 3,4 раза меньше по сравнению с фактическим результатом за 2022 г.", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 февраля на 83,84 копейки, до 73,6307 руб./$1, и увеличил курс евро на 61,68 копейки, до 78,671 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 77,83 копейки по отношению к пятнице и составил 73,6064 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 71,6 копейки и составил 73,6295 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 255,683 млн, из которых $388,022 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $867,661 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 61,12 копейки, до 78,6693 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 61,04 копейки, подорожав до 78,6045 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR941,488 млн, из которых EUR520,682 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR420,806 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 1 базисный пункт - до 7,48% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,23% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с пятницей, оставшись на отметках 7,93%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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