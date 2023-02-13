.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с консолидации на фоне разнополярных факторов, подросли металлурги
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,84%
Рост потребительских цен в январе незначительно ускорился до 0,84% после повышения на 0,78% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,77%. Аналитики ожидали январскую инфляцию на уровне 0,7%
 
Домохозяйства РФ в 2022 году увеличили инвестиции в российские акции на 2 трлн руб.
Российские домохозяйства в 2022 году увеличили инвестиции в котируемые акции резидентов на 1,99 трлн рублей, что в 5,2 раза больше, чем в 2021 году (на 382 млрд рублей), следует из расчетов, выполненных на основании оценок ЦБ РФ операций сектора...
 
Производителей фальсификата могут отключить от госзакупок
"Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предложила правительству ужесточить меры, направленные на борьбу с фальсификатом продуктов в РФ, пишут "Известия". Речь идет о том, что состав товара не соответствует обозначенному на упаковке....
 
Растет стоимость оборудования для выпуска микроэлектроники
Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам 2022 года выросла на 40-50%, говорят участники рынка. "Коммерсант" ознакомился с презентацией о поставках в Россию...
 
13 февраля 2023 года 19:24

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации на фоне разнополярных факторов, подросли металлурги

Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и нефтяных площадок, известий о новых антироссийских санкционных действиях Запада, а также налоговых инициатив правительства РФ для нефтяников. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2260 пунктов, при этом фаворитами выступили бумаги металлургов на фоне ослабления рубля; во "втором эшелоне" раллировали на высоких оборотах бумаги "Нижнекамскнефтехима" и "префы" ПАО "Казаньоргсинтез".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2264,27 пункта (+0,1%), индекс РТС - 965,86 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 73,87 рубля (+0,48 рубля) - максимум с апреля 2022 года.

Топ-менеджеры российских нефтяных компаний обсудили 11 февраля на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака планируемые изменения в нефтяном налогообложении, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. По итогам обсуждения правительство внесло в субботу вечером в Госдуму законопроект о внесении изменений во вторую часть Налогового кодекса.

Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, а также ввести запрет на поставки в Россию ряда товаров, сообщает Politico со ссылкой на источники. Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц, в том числе военных, журналистов государственных СМИ, а также компании и физлиц в других странах, связанных с российской военной отраслью или с группой "Вагнер". Помимо этого, ЕС хочет ввести запрет на импорт из России каучука и битума.

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Московской биржи" (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, очередную неделю рынок акций РФ начал с попыток роста, при этом ключевую поддержку индексу МосБиржи оказывали бумаги металлургического сектора на фоне продолжающегося ослабления рубля (сильнее остальных выросли акции представителей черной металлургии), противовесом выступили акции нефтегазового сектора. В малоликвидных бумагах при этом сохранялся высокий уровень волатильности.

Среди фаворитов дня выступили акции "Юнипро" (MOEX: UPRO), которая в скором времени представит финансовые результаты за IV квартал; также инвесторы ожидают момента выхода из капитала "Юнипро" финской компании Fortum, что позволит вернуться российской компании к дивидендам. Нефтегазовый сектор отыгрывал новости о решении правительства РФ изменить формулу расчета цены нефти для целей налогообложения. Данное нововведение может оказать давление на финансовые результаты нефтяников, полагает аналитик.

Во вторник индекс МосБиржи может вновь попробовать подняться к отметке 2300 пунктов на фоне продолжающегося ослабления рубля, считает Жильников.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в понедельник показал вялую слабоволатильную динамику, амплитуда колебаний индекса МосБиржи уместилась в 10 пунктов. Умеренную поддержку акциям экспортеров оказало ослабление рубля.

Цены на нефть сохраняют волатильность, при этом остаются на достаточно высоких уровнях. Еврокомиссия в своем экономическом прогнозе повысила оценку роста ВВП ЕС в 2023 году до 0,8%, а в следующем году подъем показателя ожидается уже на уровне 1,6%. Во вторник пройдет саммит министров экономики и финансов Евросоюза, а в 22:05 МСК состоится выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. ОПЕК в этот день представит ежемесячный отчет. Из важных макроданных и публикаций вторника интерес представляют финальный индекс потребительских цен в США за январь и предварительная оценка ВВП еврозоны за IV квартал.

При сопутствующей конъюнктуре российский рынок на этой неделе может продолжить умеренный подъем. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 февраля - 2200-2300 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок замер в ожидании санкционных и налоговых новостей.

Акции "Юнипро" росли в преддверии публикации финансовых результатов за 2022 год по МСФО в пятницу, 17 февраля. В конце января компания заявила об увеличении выработки электроэнергии в 2022 году на 19% (до 53,96 млрд кВч), что позволяет ожидать неплохих финансовых показателей. "Распадская" (MOEX: RASP) в понедельник росла на надеждах развития экспорта в Азиатский регион, на который ориентирована компания в контексте зарубежных поставок. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил об увеличении экспорта угля в 2022 году из России в Китай на 11,2%, а в Индию - в 2,5 раза при общем снижении экспорта угля из РФ на 7,5%.

Зарубежные фондовые площадки начали новую неделю на умеренно оптимистичной ноте, ожидая статданных по замедлению инфляции в США, которые позволили бы рассчитывать на сдержанную позицию ФРС в отношении процентных ставок. Индексы МосБиржи и РТС показали разнонаправленную динамику, а долларовый индикатор опустился до минимума с первой половины января из-за более низкого рубля. Инвесторы ждут объявления десятого пакета антироссийских санкций, в который может попасть в том числе Альфа-банк. Кроме того, весьма вероятно скорое одобрение в Госдуме повышенной налоговой нагрузки на нефтяной сектор. Российские инвесторы на этом фоне предпочитают сохранять осторожность при стабилизации индекса МосБиржи чуть выше краткосрочной поддержки 2255 пунктов, полагает Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, "правительство предложило новую схему налогообложения нефтяников на основе фиксированного размера дисконта, с учётом которого будут проводиться фактические налоговые платежи. ЦБ РФ также с 1 марта повысил нормы резервирования в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и в валюте для всех кредитных организаций. Нормативы в валюте для банков с базовой лицензией остаются без изменения. Банковские акции под легким давлением, а вот нефтяники восприняли налоговые инициативы более спокойно".

Общий информационный фон для российского рынка портят новости о готовящемся "юбилейном" пакете санкций Евросоюза против РФ. Согласно доступной информации, в него войдут еще четыре российских банка. Кроме того, будет расширен список товаров, от которых откажется Европа, включая битум и резину. Также будет запрещен экспорт грузовиков, строительной техники и электрооборудования. Акции российских производителей резины игнорируют сообщения из Европы, так как в большей степени ориентированы на отечественный рынок, полагает аналитик.

Позитив в бумагах МТС связан с новостями о планах компании опубликовать 3 марта финансовые и операционные результаты за IV квартал и 2022 год. Как минимум, в данной сфере раскрытия информации наблюдается тенденция к нормализации ситуации. Для самих акций МТС это повод задуматься об их дивидендном потенциале, отмечает Кочетков.

Коррекция нефти вниз может оказаться непродолжительной, так как поступающие данные говорят об активном восстановлении спроса в Китае и в США.

"Растущий дорожный трафик в Китае приводит к сокращению поставок бензина на экспорт (в сравнении с январем поставки могут упасть почти на 60%, также ожидается снижение экспорта авиатоплива). В США на прошлой неделе потребление бензина было на 3,5% выше, чем в среднем за последние четыре недели. То есть разговоры о том, что спрос снижается, пока не подтверждаются. При этом доступность нефтепродуктов ухудшилась из-за европейского эмбарго на поставки из РФ. К тому же продажа российской нефти с дисконтом создает на рынках дружественных стран ситуацию, когда стимулируется рост спроса", - отмечает Кочетков.

В Азии в понедельник индексы снизились за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), но подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,5-1%) и США (индексы растут на 0,7-0,9%).

Давление на Азиатский регион оказывает усиление напряженности в отношениях Китая и США, которые в минувшее воскресенье сбили очередной объект в своем воздушном пространстве. Ранее в этом месяце Штаты сбили над своей территорией китайский аэростат, который, по утверждению Пентагона, являлся разведывательным.

Кроме того, эксперты опасаются, что доклад Минтруда США о динамике потребительских цен, который выйдет во вторник, подтвердит, что борьба с инфляцией далека от завершения, развеяв, таким образом, надежды на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов, который приводит Trading Economics, потребительские цены в США в январе выросли на 6,2% в годовом выражении по сравнению с 6,5% в декабре.

На нефтяном рынке цены в понедельник снижаются после роста на прошлой неделе. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,97 за баррель (-0,5% и +2,2% в пятницу), мартовская цена WTI - $79,38 за баррель (-0,4% и +2,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 8,6%.

В пятницу нефть подскочила более чем на 2% после того, как вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что в марте страна намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с.

Такое решение России стало первым серьезным сигналом, что введенные против страны западные санкции оказывают влияние на ее производство, отмечает агентство Bloomberg.

ОПЕК+ вряд ли будет наращивать добычу нефти в ответ на ее снижение Россией, сказали "Интерфаксу" несколько представителей стран альянса, пожелавшие остаться неназванными. Свободные мощности для наращивания производства из членов ОПЕК+ имеют Саудовская Аравия и ОАЭ.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+40,1%), бумаги ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+31,5%), "Нижнекамскнефтехима" (+15,6%; объем торгов превысил 1,571 млрд рублей), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+13,8%; объем превысил 1,436 млрд рублей), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+12,9%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+11,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+10,4%), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (+10,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+10,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+10% и +9,7% "префы").

Минэнерго РФ в 2022 году подписало инвестиционные соглашения о создании новых нефтегазохимических мощностей с ООО "Каспийская инновационная компания" и ПАО "Уфаоргсинтез" (MOEX: UFOS), говорится в статье вице-премьера РФ Новака для журнала "Энергетическая политика".

Эти соглашения, вместе с подписанными в 2021 году тремя соглашениями "СИБУРа", по проектам "Нижнекамскнефтехима" (НКНХ), "Казаньоргсинтеза" и "ЗапСибНефтехима", позволят до 2027 года дополнительно инвестировать в нефтегазохимию более 600 млрд рублей, подчеркнул вице-премьер.

Подешевели акции Росбанка (MOEX: ROSB) (-40%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-18,3%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-9,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-6,5%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-5,2%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 18,44 млрд рублей (из них 5,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,56 млрд рублей на акции "Газпрома" и 1,264 млрд рублей на бумаги "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 февраля 2023 года 12:17
Инвесторам стоит обратить внимание на акции WH Group - "Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции WH Group, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Эксперты считают, что к росту котировок бумаг эмитента могут привести следующие факторы: - Цена бумаги упала в 2022 году из-за высокой инфляции цен на сельскохозяйственные товары, поскольку...    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 11:56
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать" акции Белуги с целью 3000 руб
ИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: "покупать акции "Белуга Групп" с целевой ценой 3000 руб. за штуку", открытую 20 октября 2022г, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. Доходность инвестиционной идеи с учетом выплаты...    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 11:40
Риски ухода курса рубля выше 74 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски роста курса валютной пары доллар/рубль выше 74 руб./$1 пока сохраняются, пик февральского налогового периода придется лишь на 28 февраля, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург". "В дальнейшей перспективе рубль, вероятно, сможет показать укрепление в рамках коррекции на...    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 11:32
Рынок акций РФ утром откатился к уровню 1,5-недельной давности по индексу Мосбиржи
Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вниз вместе с нефтью на ожиданиях введения новых антироссийских санкций Запада, в то время как внешние площадки стабилизировались в ожидании статистики по инфляции в США. Индекс Мосбиржи откатился в район 2230 пунктов, уровня 1,5-недельной давности (минимум с 3 февраля) во главе с металлургами и финкомпаниями.    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 11:16
"Солид Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для "префов" Сбербанка
Аналитики "Солид Брокер" сохраняют рекомендацию "покупать" для привилегированных акций Сбербанка с целевой ценой 250 руб. на горизонте года, отмечается в комментарии. "Сбербанк практически дорос до цели в 170 рублей. На вышедшем отчете за январь бумагу "пролили", однако комментарии по ожидаемым...    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 10:57
Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и данные по рынку нефти: - ИПЦ в США в январе; - Данные по ВВП еврозоны за 4К22; - Уровень занятости в еврозоне в 4К22; - Ежемесячный отчет...    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 10:39
Акции PepsiCo, T-Mobile и Charles Schwab привлекательны для покупки - БКС Экспресс
Акции PepsiCo Inc., T-Mobile US Inc. и Charles Schwab Corp. находятся в восходящем тренде с точки зрения технического анализа, их еще не поздно купить, полагает аналитик БКС Экспресс Валерий Емельянов. "Пожалуй, самый красивый тренд последних месяцев у акций PepsiCo. Акция стабильно растет уже...    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 10:23
Возможен рост доходностей ОФЗ во вторник - SberCIB
Возможен рост доходностей рублевых гособлигаций (в основном длинных выпусков) на торгах во вторник, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Участники рынка ОФЗ в понедельник продолжили закладывать в цены ужесточившуюся на заседании в прошлую пятницу риторику ЦБ. Доходности номинальных...    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 10:12
Акции Татнефти интересны в качестве долгосрочной инвестиции - ПСБ
Бумаги "Татнефти" интересны в качестве долгосрочной инвестиции с целевой ценой 518 руб. за обыкновенную акцию, что предполагает потенциал роста 59% от текущих уровней, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Татнефть" в целом провела 2022 год неплохо ввиду устойчивости к санкционному...    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 10:00
Индекс Мосбиржи, возможно, снизится в диапазон 2200-2250п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, возможно, снизится в диапазон 2200-2250 пунктов на торгах во вторник - учитывая крепость рынка нефти, спрос на отдельные акции нефтегазового сектора РФ (заметно отстающие от рынка последнее время), вероятно, сохранится и сдержит развитие коррекционных настроений, сообщается в...    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 09:51
Вероятно усиление давления на рубль на следующей неделе - "Алор Брокер"
Вероятно усиление давления на российскую валюту на следующей торговой неделе, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль начал торги во вторник с продолжения ослабления (десятую сессию подряд). Не припомним, когда последний раз...    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 09:41
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 14 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов, а также объявленных в конце прошлой недели итогов февральского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 09:40
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник в минусе - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник со снижения в пределах 0,1-0,6%, в диапазоне 2250-2260 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным спадом....    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 09:30
Вероятна стабилизация котировок ОФЗ на торгах во вторник - ПСБ
Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, стабилизируются около достигнутых уровней на торгах во вторник после прошедшей коррекции, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Цены на ОФЗ заметно снизились на торгах в понедельник, что стало реакцией на сигнал ЦБ РФ об...    читать дальше
.
14 февраля 2023 года 09:19
Техническая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется - БКС Экспресс
Техническая картина по индексу Мосбиржи пока не меняется - в ближайшее время возможен период некоторой консолидации и даже снижения котировок, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Российский рынок акции не сумел продолжить традицию начинать неделю с роста. В понедельник индекс Мосбиржи...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.