13 февраля 2023 года 19:15
Котировки евробондов РФ продемонстрировали в понедельник боковую динамику на фоне незначительных изменений цен UST
Москва. 13 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 3 базисных пункта, подешевев до 61,15% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,44% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году потеряли в стоимости 6 базисных пунктов, подешевев до 64,89% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 9,58% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 46 базисных пунктов - до 42,67% от номинала (его доходность выросла на 12 базисных пунктов и составила 12,65% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 5 базисных пунктов - до 43,61% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 33,87% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 4 базисных пункта - до 43,33% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 26,34% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 12 базисных пунктов, подешевев до 41,39% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов, до 22,27% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день всего на 2 базисных пункта - до 85,37% от номинала (его доходность выросла на 16 базисных пунктов, до 33,63% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 2 базисных пункта, составив 65,88% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) демонстрируют в понедельник незначительные изменения в ожидании публикации на этой неделе новой порции макроэкономических данных в США.
Глобальные инвесторы по-прежнему настороженно относятся к прогнозам дальнейшего повышения процентной ставки Федеральной резервной системой и ждут данных об инфляции за январь, которые будут опубликованы во вторник. Фьючерсы на размер базовой ставки в настоящее время говорят о том, что ФРС может поднять ее до 5,2% годовых к августу. Несколько недель назад трейдеры рассчитывали на то, что пик будет находиться ниже 5% годовых.
Опубликовано: /Финмаркет/
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